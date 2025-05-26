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Ізраїльські військові планують взяти під контроль 75% Гази протягом двох місяців - ЗМІ
14:28 26.05.2025 |
Армія оборони Ізраїлю повідомила місцевим ЗМІ, що змістила свою увагу з боротьби з ХАМАС на захоплення території та контроль над розподілом продовольства.
Про це повідомляє Euronews з посиланням на місцеві ЗМІ, передає Укрінформ.
Ізраїльські військові заявили, що планують контролювати 75% Гази протягом двох місяців, повідомляє видання.
Це відбувається на тлі того, як Ізраїль продовжує нарощувати свій наступ у Газі, намагаючись, за його словами, чинити тиск на ХАМАС, щоб той звільнив решту ізраїльських заручників.
Повідомляється, що в рамках розширення військової операції Ізраїль запустить новий механізм надання допомоги і розмістить палестинське населення в трьох невеликих зонах у Газі, а потім окупує решту три чверті Гази.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що її відновлений наступ у Секторі більше не спрямований на боротьбу з ХАМАС, а орієнтований на захоплення території, контроль над розподілом продовольства та знищення інфраструктури ХАМАС, повідомили місцеві ЗМІ в неділю.
Раніше ХАМАС заявив, що звільнить заручників в обмін на тривале припинення вогню та виведення ізраїльських військ з території.
Однак прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу відхилив ці умови та заявив, що Ізраїль планує «взяти під контроль усю Газу» та хоче створити нову систему розподілу допомоги, в обхід бойовиків, пише Euronews.
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