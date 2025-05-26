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АНАЛІТИКА

Ізраїльські військові планують взяти під контроль 75% Гази протягом двох місяців - ЗМІ

 

Армія оборони Ізраїлю повідомила місцевим ЗМІ, що змістила свою увагу з боротьби з ХАМАС на захоплення території та контроль над розподілом продовольства.

Про це повідомляє Euronews з посиланням на місцеві ЗМІ, передає Укрінформ.

Ізраїльські військові заявили, що планують контролювати 75% Гази протягом двох місяців, повідомляє видання.

Це відбувається на тлі того, як Ізраїль продовжує нарощувати свій наступ у Газі, намагаючись, за його словами, чинити тиск на ХАМАС, щоб той звільнив решту ізраїльських заручників.

Повідомляється, що в рамках розширення військової операції Ізраїль запустить новий механізм надання допомоги і розмістить палестинське населення в трьох невеликих зонах у Газі, а потім окупує решту три чверті Гази.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що її відновлений наступ у Секторі більше не спрямований на боротьбу з ХАМАС, а орієнтований на захоплення території, контроль над розподілом продовольства та знищення інфраструктури ХАМАС, повідомили місцеві ЗМІ в неділю.

Раніше ХАМАС заявив, що звільнить заручників в обмін на тривале припинення вогню та виведення ізраїльських військ з території.

Однак прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу відхилив ці умови та заявив, що Ізраїль планує «взяти під контроль усю Газу» та хоче створити нову систему розподілу допомоги, в обхід бойовиків, пише Euronews.
 

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