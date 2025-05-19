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У Білому домі працюють над планом переселення до мільйона палестинців із Гази до Лівії - ЗМІ
09:03 19.05.2025 |
Адміністрація президента США Дональда Трампа працює над планом щодо остаточного переселення до 1 мільйона палестинців із сектора Гази до Лівії.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC News із посиланням на п'ятьох обізнаних співрозмовників.
Джерела розповіли, що цей план «досить серйозно» розглядається, тому що адміністрація вже обговорила його з керівництвом Лівії.
В обмін на переселення палестинців адміністрація Трампа потенційно може переказати владі Лівії мільярди доларів, які США заморозили більше ніж десять років тому.
Поки що остаточна домовленість у цьому питанні не була досягнута. Крім цього, Ізраїль був поінформований про обговорення плану в адміністрації Трампа.
Державний департамент і Рада національної безпеки США не відповіли на численні запити про коментарі до публікації цієї статті.
Уже після публікації новини речник заявив NBC News, що «ця інформація не відповідає дійсності». «Ситуація на місці непридатна для такого плану. Такий план не обговорювався і не має сенсу», - заявив речник.
Зазначається, що питання про те, скільки палестинців із Гази добровільно захочуть переїхати жити в Лівію, залишається відкритим.
За словами колишнього американського чиновника, однією з ідей, яку обговорювали чиновники адміністрації Трампа, є надання палестинцям фінансових стимулів, таких як безкоштовне житло і навіть стипендія.
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