Віткофф зустрівся з членами Радбезу ООН за зачиненими дверима - обговорювали ситуацію в Газі

Спеціальний посланник США Стів Віткофф у середу провів у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку закриту зустріч з членами Ради Безпеки, на якій обговорювалася ситуація на Близькому Сході.

Про це передає Укрінформ з посиланням на AFP та France 24.

Після зустрічі дипломати, які брали в ній участь, відмовилися повідомити деталі розмови.

«Це було конфіденційно», - сказав постпред Пакистану при ООН Асім Іфтіхар Ахмад.

Постпред Панами Елой Альфаро де Альба зазначив, що зустріч «була дуже цікава й стосувалася різних тем, не тільки Гази».

У середу Віткофф також мав окрему зустріч з постпредом Ізраїлю при ООН Денні Даноном.

За словами Данона, вони провели «важливу дискусію про регіональні проблеми».

Близький союзник Трампа, мільярдер, девелопер Віткофф, виступає в ролі провідного перемовника від США з кількох важливих питань, включаючи конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом, російсько-українську війну і ядерну програму Ірану.

Неформальна зустріч у Нью-Йорку відбулася наступного дня після того, як Віткофф був офіційно приведений до присяги як спеціальний посланник президента Дональда Трампа на Близькому Сході.