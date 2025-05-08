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Віткофф зустрівся з членами Радбезу ООН за зачиненими дверима - обговорювали ситуацію в Газі
08:58 08.05.2025 |
Спеціальний посланник США Стів Віткофф у середу провів у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку закриту зустріч з членами Ради Безпеки, на якій обговорювалася ситуація на Близькому Сході.
Про це передає Укрінформ з посиланням на AFP та France 24.
Після зустрічі дипломати, які брали в ній участь, відмовилися повідомити деталі розмови.
«Це було конфіденційно», - сказав постпред Пакистану при ООН Асім Іфтіхар Ахмад.
Постпред Панами Елой Альфаро де Альба зазначив, що зустріч «була дуже цікава й стосувалася різних тем, не тільки Гази».
У середу Віткофф також мав окрему зустріч з постпредом Ізраїлю при ООН Денні Даноном.
За словами Данона, вони провели «важливу дискусію про регіональні проблеми».
Близький союзник Трампа, мільярдер, девелопер Віткофф, виступає в ролі провідного перемовника від США з кількох важливих питань, включаючи конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом, російсько-українську війну і ядерну програму Ірану.
Неформальна зустріч у Нью-Йорку відбулася наступного дня після того, як Віткофф був офіційно приведений до присяги як спеціальний посланник президента Дональда Трампа на Близькому Сході.
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