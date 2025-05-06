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Трамп: США допоможуть Газі з їжею, щоб її не забрав ХАМАС
08:57 06.05.2025 |
Президент Дональд Трамп заявив, що США допоможуть жителям Гази отримати трохи їжі. Зараз в анклаві спостерігається голод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Ми допоможемо жителям Гази отримати трохи їжі. Люди голодують, і ми допоможемо їм отримати трохи їжі", - сказав Трамп.
Він підкреслив, що багато хто здійснює доставку погано, оскільки угруповання ХАМАС забирає все, що привозять у палестинський анклав.
"Багато людей роблять це дуже, дуже погано. Якщо ви подивитеся, ХАМАС робить це неможливим, тому що вони забирають усе, що привозять, але ми допоможемо жителям Гази, тому що ХАМАС поводиться з ними дуже погано", - додав президент США.
Що передувало
Нагадаємо, у березні через два місяці перемир'я, бойові дії в Газі між Ізраїлем і ХАМАС поновилися. Крім того, Ізраїль створив блокаду поставок гуманітарної допомоги, відмовляючись пропустити навіть одну вантажівку з гуманітаркою або комерційними товарами. Країна заявляє, що перекрила в'їзд допомоги, щоб чинити тиск на ХАМАС і звільнити заручників. Водночас низка міжнародних організацій звинуватили Ізраїль у використанні голоду як знаряддя війни.
За словами джерела CNN, зараз офіційні особи США та Ізраїлю обговорюють механізм доправлення допомоги в Газу в обхід ХАМАС. Він додав, що оголошення може бути зроблено "найближчими днями".
Як пояснив представник Держдепартаменту, механізм доставки дасть змогу надходити допомогу палестинському населенню з гарантіями, що вона не буде перенаправлена ХАМАС або "Ісламським джихадом".
Видання зазначає, що кількість випадків гострої недовіри серед дітей у Газі стрімко зростає, що є однією з явних ознак голоду, що насувається. За даними ООН, у березні було діагностовано близько 3700 дітей, що на 82% більше, ніж у лютому.
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