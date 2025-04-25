Reuters: Україна та країни Європи передали США зустрічні пропозиції в Лондоні

Інформаційне агентство Reuters опублікувало текст зустрічних пропозицій, які, за його даними, представники України та європейських країн передали американській стороні на переговорах у Лондоні 24 квітня.

«Текст документа опубліковано повністю без змін», - заявляє агентство.

Зокрема, сторони підтримують повне та безумовне припинення вогню в небі, на суші та на морі, а також виступають за негайний початок переговорів щодо технічного втілення за участі США та Європи. Переговори мають відбуватися паралельно з підготовкою порядку денного та модальностей для повноцінної мирної угоди.

«Росія повинна безумовно повернути всіх депортованих та незаконно переміщених українських дітей. Обмін усіх військовополонених (принцип «всіх на всіх»). Росія повинна звільнити всіх цивільних ув'язнених», - цитує агентство.

Низка вимог щодо гарантії безпеки включає їх надання, зокрема, Сполученими Штатами, водночас Україна визнає, що серед союзників «немає консенсусу щодо членства в НАТО». Також Київ та Європа вимагають відсутності будь-яких обмежень щодо присутності, озброєння та операцій дружніх іноземних військ на території України.

Вимоги щодо територіальних питань, за даними Reuters, такі:

* територіальні питання будуть обговорюватися та вирішуватися після повного та безумовного припинення вогню

* територіальні переговори починаються з основи лінії контролю

* Україна повертає контроль над Запорізькою атомною електростанцією за участю США, а також над Каховською дамбою

* Україна має безперешкодний прохід по річці Дніпро та контроль над Кінбурнською косою

Економічний блок, поміж іншого, включає виконання США та Україною «угоди про економічну співпрацю/корисні копалини». Він також передбачає поступове послаблення санкцій проти Росії «після досягнення сталого миру» і їх поновлення в разі порушення мирної угоди.

Офіційно сторони не повідомляли про передачу пропозицій Вашингтону.

Раніше про п'ять вимог Києва до потенційної мирної угоди повідомляло британське видання The Telegraph.

Агентство Reuters 25 квітня також опублікувало текст документа, як стверджується, представленого спецпредставником президента США Стівом Віткоффом членам делегацій європейських країн на зустрічі в Парижі 17 квітня, присвяченій мирному врегулюванню в Україні.

Серед умов, запропонованих США - постійне перемир'я гарантії безпеки для України від «групи європейських держав й охочих неєвропейських країн». При цьому Україна має відмовитися від вступу до НАТО, але може домагатися вступу до ЄС.

Днями американські засоби інформації, зокрема, видання The Washington Post, із посиланням на неназвані джерела повідомляли, що представники США на зустрічі в Лондоні 23 квітня планували запропонувати Україні та Європі визнати Крим російською територією і заморозити конфлікт по нинішній лінії фронту.

Україна та Європа виступили проти. 22 квітня президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не погодиться визнати юридично окупацію Криму, і що це суперечило б Конституції України. Після цього президент США Дональд Трамп назвав «дуже шкідливою для мирних переговорів із Росією» цю заяву Зеленського.