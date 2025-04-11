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АНАЛІТИКА

Apple швидко доставила 600 тонн iPhone в США через ситуацію з тарифами. Інші виробники техніки теж поспішають — ЗМІ

Apple швидко доставила 600 тонн iPhone в США через ситуацію з тарифами. Інші виробники техніки теж поспішають — ЗМІ
 

Запровадження Дональдом Трампом мит та їх відтермінування на 90 днів сколихнуло не лише ринок акцій та вартість найбільших технологічних компаній. Apple, Microsoft, Dell, Lenovo та Google у прискореному режимі намагаються доставити якнайбільше преміальних продуктів у США через потенційне серйозне здорожчання. Видання The Verge підсумувало деякі такі випадки.

Так, за підрахунками Reuters та The Times Of India, Apple вдалося доставити до Штатів 600 тонн iPhone. Для цього знадобилося три дні та п'ять літаків (власне, останні й вказали на таку кількість смартфонів, враховуючи розміри самих пристроїв та вантажність літаків). Компанії довелося додати працівників та не зупиняти завод в Індії у вихідний, аби збільшити виробництво на 20%.

Також видання Nikkei Asia (пейвол) поспілкувалося з різними постачальниками для Apple, Microsoft та Google. Вони також зазначили, що виробники намагаються прискорити доставлення продуктів у тій кількості, якій це лише можливо зробити повітрям. В HP спочатку не планували збільшувати постачання, однак протягом доби компанія змінила думку. Також виробник планує збільшити виробництво в Мексиці.

Зазначається, що Samsung зменшує замовлення компонентів для смартфонів на середину 2025 року. Разом із цим Acer та Lenovo планують змінити фокус на інші ринки, а не США.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Apple, США
 

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