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АНАЛІТИКА

Трамп знову висловився про контроль США над Газою і виселення палестинців

 

Президент США Дональд Трамп знову заявив про своє бажання, щоб Газа перебувала під контролем Америки. Він назвав цей анклав "неймовірно важливим об'єктом нерухомості".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Було б непогано мати там миротворчі сили, подібні до сил США, які контролюватимуть і володітимуть сектором Газа", - сказав Трамп під час прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в Білому домі.

Також президент США знову запропонував переселити населення з Гази, заявивши, що "безліч країн" приймуть 2,1 млн вигнаних палестинців. Однак регіональні союзники раніше відкинули таку ідею.

"Якщо ви візьмете цих людей, палестинців, і перемістите їх в інші країни - а такі країни є - то у вас з'явиться справжня зона свободи. Назвіть це зоною свободи, вільною зоною, зоною, де людей не вбиватимуть щодня... Це приголомшливе місце. Ви знаєте, як я його називаю? Відмінне місце, в якому ніхто не хоче жити", - сказав Трамп.

Далі глава Білого дому задався питанням, "чому Ізраїль взагалі відмовився" від Гази.

"Вони взяли приморську територію і передали її людям заради миру. І чим це закінчилося?", - заявив американський лідер, запропонувавши перетворити анклав на "Рів'єру" (курортну зону), яка перебувала б у власності США.

CNN нагадує, що Ізраїль захопив газу під час шестиденної війни 1967 року і тримав її в окупації майже 40 років (якщо бути точніше, 38 років - з 1967 по 2005 рік).

Що говорив Трамп про Газу

Нагадаємо, що після повернення в Білий дім як президент США, Дональд Трамп неодноразово порушував тему Гази і палестинців.

Зокрема, говорив, що у палестинців немає іншої альтернативи, окрім як покинути Газу. Ба більше, наполягав, щоб Йорданія та Єгипет прийняли біженців із регіону.

Також у лютому він казав про намір купити і встановити контроль над Газою. Водночас, сказав, що може дозволити іншим державам Близького Сходу відновити частини зруйнованої війною території анклаву.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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