Фінансові новини
- |
- 07.04.25
- |
- 15:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Apple, ймовірно, підвищить ціни на iPhone у США — Bloomberg
09:28 07.04.2025 |
Після тривалого утримання цін на iPhone у США, Apple, ймовірно, змушена буде підвищити їх через нові мита на імпорт. Про це пише Bloomberg.
З 2017 року стартова ціна флагманського iPhone залишалась на рівні $999, але з новими тарифами на продукцію з Індії, В'єтнаму, Китаю та інших країн, Apple стикається з серйозним фінансовим тиском. Зокрема, Китай отримав найвищий загальний тариф - 54%, Індія - 26%, В'єтнам - 46%, інші країни - від 20% до 37%.
Попри активну диверсифікацію виробництва - зосереджену в Індії, В'єтнамі, Таїланді, Бразилії - нові мита охоплюють і ці регіони. Тож уникнути здорожчання продукції повністю не вдасться.
Apple розглядає кілька варіантів реагування:
* зниження цін постачальниками,
* часткове покриття витрат самостійно (маржа дозволяє),
* поступове підвищення цін із поясненням причин споживачам,
* подальше зміщення виробництва до менш обкладених митами країн.
Apple також заздалегідь накопичила запаси в США, аби виграти час до релізу iPhone 17 восени. Однак ризик полягає в тому, що медіа зосередяться на ціновому стрибку, а не на нових функціях.
Водночас Apple уже підвищувала ціни в інших регіонах - у Японії, Європі, Великобританії - через інфляцію та валютні зміни. Перенесення виробництва до США малоймовірне - це надто дорого й потребує щонайменше п'яти років.
У підсумку, Apple має варіанти, як пом'якшити удар для споживачів - програма трейд-ін, розстрочка або навіть підписка на пристрої. Але повністю уникнути подорожчання не вдасться.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна відправить до Вашингтона делегацію для продовження переговорів щодо угоди про надра
|Глава мінфіну США розкритикував Зеленського та його оточення
|Україна обрала юридичну компанію для супроводу угоди про надра зі США - Президент
|Війська Росії цілеспрямовано вдарили дроном по Херсонській ТЕЦ – президент
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Мита Трампа прискорять інфляцію і сповільнять економічне зростання в США - глава JPMorgan Chase
|Rheinmetall посилює виробництво пороху, купуючи німецького виробника нітроцелюлози
|У ПАРЄ голосуватимуть щодо притягнення до відповідальності РФ за агресію проти України
|Саудівська Аравія знизила ціни на нафту в Азії
|SpaceX отримала багатомільярдний контракт від уряду США
|Президент Сербії призначив прем'єром ендокринолога без політичного досвіду
Бізнес
|Intel і TSMC створюють спільне підприємство з виробництва чипів
|Samsung подає новий позов проти китайського виробника дисплеїв BOE
|TikTok ймовірно оштрафують на €500 млн за передачу даних з ЄС до Китаю — Bloomberg
|Amazon готується до запуску перших інтернет-супутників для конкуренції зі Starlink
|Оголошена вартість та характеристики хмарного ПК Windows 365 Link
|Техніка Apple може подорожчати. NYT оцінив вплив нових мит Трампа
|Reuters: Нові мита Трампа охоплять імпорт авто та запчастин на понад $460 млрд на рік