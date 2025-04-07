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АНАЛІТИКА

Apple, ймовірно, підвищить ціни на iPhone у США — Bloomberg

 

Після тривалого утримання цін на iPhone у США, Apple, ймовірно, змушена буде підвищити їх через нові мита на імпорт. Про це пише Bloomberg.

З 2017 року стартова ціна флагманського iPhone залишалась на рівні $999, але з новими тарифами на продукцію з Індії, В'єтнаму, Китаю та інших країн, Apple стикається з серйозним фінансовим тиском. Зокрема, Китай отримав найвищий загальний тариф - 54%, Індія - 26%, В'єтнам - 46%, інші країни - від 20% до 37%.

Попри активну диверсифікацію виробництва - зосереджену в Індії, В'єтнамі, Таїланді, Бразилії - нові мита охоплюють і ці регіони. Тож уникнути здорожчання продукції повністю не вдасться.

Apple розглядає кілька варіантів реагування:

* зниження цін постачальниками,
* часткове покриття витрат самостійно (маржа дозволяє),
* поступове підвищення цін із поясненням причин споживачам,
* подальше зміщення виробництва до менш обкладених митами країн.

Apple також заздалегідь накопичила запаси в США, аби виграти час до релізу iPhone 17 восени. Однак ризик полягає в тому, що медіа зосередяться на ціновому стрибку, а не на нових функціях.

Водночас Apple уже підвищувала ціни в інших регіонах - у Японії, Європі, Великобританії - через інфляцію та валютні зміни. Перенесення виробництва до США малоймовірне - це надто дорого й потребує щонайменше п'яти років.

У підсумку, Apple має варіанти, як пом'якшити удар для споживачів - програма трейд-ін, розстрочка або навіть підписка на пристрої. Але повністю уникнути подорожчання не вдасться.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Apple, США
 

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