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АНАЛІТИКА

ХАМАС обстріляв Ізраїль ракетами, ЦАХАЛ у відповідь «розширить» наступ у Секторі Газа

 Місце падіння ракети в ізраїльському місті Ашкелон 6 квітня

Бойовики ХАМАС атакували територію Ізраїлю ракетами, після чого ізраїльські військові отримали наказ посилити операцію в Секторі Газа.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та The Times of Israel.

В ізраїльському військовому відомстві розповіли, що ввечері у неділю, 6 квітня, у районі Лахіш (на півдні центральної частини країни) "було ідентифіковано приблизно десять снарядів, які перетинали територію Ізраїлю з центральної частини Гази".

У ЦАХАЛ поінформували, що "приблизно п'ять снарядів були успішно перехоплені", але були зафіксовані "прильоти" в кількох районах.

Ізраїльські ЗМІ пишуть, що сили безпеки та порятунку працювали на місці в Ашкелоні, де впала ракета, яка була випущена з Сектора Газа.

Також уточнюється, що за даними ізраїльської сторони, бойовики запускали ракети з Дейр-ель-Балаха в центральній частині Гази, й били по району Ашдода (місто та порт в Ізраїлі з населенням 207 тисяч осіб, розташоване на узбережжі Середземного моря).

ХАМАС обстріляв Ізраїль ракетами, ЦАХАЛ у відповідь «розширить» наступ у Секторі Газа

 

"Принаймні одна з п'яти ракет, які не були перехоплені, влучила в Ашкелон (місто на південному заході країни, розташоване на узбережжі Середземного моря, південніше Ашдода, - ред), завдавши шкоди та поранивши одну людину", - повідомляє ізраїльська преса.

ХАМАС обстріляв Ізраїль ракетами, ЦАХАЛ у відповідь «розширить» наступ у Секторі Газа

 

Медики кажуть, що людина отримала легкі поранення. В мережі були оприлюднені кадри наслідків обстрілу.

Таку ракетну атаку ЗМІ Ізраїля називають найбільшим обстрілом з території Сектору Газа "за багато місяців".

Після удару з боку бойовиків у бік Ашдоду прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав міністра оборони Ісраелея Каца "відповісти жорстко", та схвалив продовження інтенсивних військових операцій проти ХАМАС в Секторі Газа.

Своєю чергою глава Міноборони країни заявив, що дав вказівку ЦАХАЛ "продовжити та розширити" поточний наступ проти ХАМАС в анклаві.

Також Кац зазначив, що наказав Армії оборони Ізраїлю "завдати дуже потужного удару ХАМАС у Газі у відповідь на обстріл".

"За кожен уламок шрапнелі, який влучить у жителя Ашкелону, вбивці ХАМАС заплатять дуже високу ціну", - додав він.

Поновлення операції ЦАХАЛ у Секторі Газа

Нагадаємо, нещодавно між Ізраїлем та ХАМАС поновилися активні бойові дії. Це сталося після того, як бойовики відмовились видавати ізраїльській стороні заручників, й офіційний Єрусалим заявив про порушення бойовиками угоди щодо перемир'я.

На тлі цього ізраїльські війська завдали низку ударів по об'єктах бойовиків у Секторі Газа.

А 29 березня стало відомо, що Ізраїль почав наземну операцію в Рафаху (на півдні анклаву) для розширення зони безпеки.

Додамо також, раніше в Ізраїлі заявили, що розглядають можливість проведення масштабної наземної операції в Газі. Це може включати військову окупацію на кілька місяців.

Також в Міноборони Ізраїлю не виключили розширення буферної зони на кордоні з Сектором Газа у разі відмови бойовиків ХАМАС звільнити заручників.

30 березня Reuters повідомило, що ХАМАС погодився на пропозицію про припинення вогню в Секторі Газа.

Наступного дня західні ЗМІ писали, що Ізраїль запропонував нове перемир'я в Газі та назвав умови - зокрема, для цього ХАМАС зобов'язаний звільнити приблизно половину заручників.

2 квітня в Ізраїлі заявили про розширення наступу проти ХАМАС у Секторі Газа. А вже 3 квітня в палестинському угрупованні ХАМАС заявили, що готові звільнити усіх заручників, що залишилися, в обмін на постійне припинення вогню.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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