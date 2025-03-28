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Йоганн Вольфганг фон Гете
Чехи почнуть імпортувати нафту через трубопровід TAL у квітні
17:21 28.03.2025 |
Чеська Республіка збільшить постачання сирої нафти через розширений трубопровід TAL з Італії у квітні, повідомив Reuters чеський оператор трубопроводів Mero, замінивши імпорт російської нафти через трубопровід «дружба», який було призупинено цього місяця.
Наприкінці минулого року Mero завершила модернізацію TAL, який транспортує нафту з танкерів в італійському порту «Трієст» до Німеччини, де вона надходить у трубопровід IKL до Чеської Республіки. Розширення збільшує потужності, доступні для Чеської Республіки, даючи країні повну незалежність від постачань з росії.
Потоки через «дружбу» мали тривати до червня, але були припинені з початку березня через, як повідомляють джерела, проблеми з оплатою, пов'язані з санкціями проти росії.
«Чехія вперше використовуватиме проєкт TAL-Plus, - йдеться у заяві державного Mero. - Постачання нафти західним маршрутом зростають і, таким чином, замінять перервані постачання російської нафти».
Чеська нафтопереробна компанія Orlen Unipetrol забезпечувала близько половини своїх потреб у нафті з росії, а іншу половину - через TAL. Вона використовувала нафту з державних запасів, щоб підтримувати видобуток після припинення постачань через «дружбу», але готується перейти на повні постачання через TAL після збільшення потужностей.
Нагадаємо, на початку березня постачання нафти в Чехію нафтопроводом «дружба» припинилися через проблеми з оплатою між польським власником чеського нафтопереробника й російськими постачальниками.
Як наслідок чеська нафтопереробна компанія Orlen Unipetrol почала використовувати нафту з державних запасів.
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