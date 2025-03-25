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У секторі Гази ізраїльські військові ліквідували високопосадовця ХАМАСу
14:31 24.03.2025 |
Під час ізраїльського авіаудару по лікарні в секторі Гази ввечері у неділю загинув високопоставлений член політбюро угруповання ХАМАС Ісмаїл Бархум.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Times of Israel.
Ізраїль заявив про застосування високоточної зброї для ліквідації Бархума в лікарні Насера у Хан-Юнісі, що на півдні сектора Гази, назвавши його «ключовим терористом ХАМАСу».
У палестинському угрупованні підтвердили смерть Бархума. Бойовики стверджують, що загиблий перебував на лікуванні від поранень, яких зазнав унаслідок попереднього удару.
Удар по лікарні Насера був одним із десятків, про які повідомлялося по всій території анклаву вранці у неділю та у понеділок. За повідомленнями, у результаті окремого удару в районі Хан-Юніса загинув високопосадовець ХАМАСу, який займався питаннями освіти.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) також поінформувала, що готується розширити наземні операції, передислокувавши бронетанкову дивізію, що розташовувалася на кордоні з Ліваном.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив розширення наступу в заяві, в якій позитивно оцінив убивство Бархума.
Кац назвав Бархума, який був членом політбюро угруповання та брав участь у фінансуванні його діяльності, «новим прем'єр-міністром ХАМАСу в Газі», який замінив свого попередника Ісаама Дааліса, якого ліквідували кілька днів тому. Бархум став щонайменше четвертим ліквідованим членом політбюро ХАМАСу з вівторка.
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