Ізраїль розглядає можливість тимчасової окупації сектору Гази - ЗМІ

Ізраїль розглядає план нової наземної операції проти ХАМАСу, яка може передбачати військову окупацію всього сектору Гази принаймні на кілька місяців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Washington Post.

За словами чинних і колишніх ізраїльських посадовців та інших поінформованих осіб, також може йтися про прагнення Ізраїлю встановити військовий контроль над гуманітарною допомогою. Серед інших імовірних цілей - знешкодження цивільного керівництва ХАМАСу, евакуація мирного населення до безпечних зон та повне оточення бойовиків.

Зазначається, що деякі ізраїльські посадовці вважають, що тільки повномасштабне вторгнення з придушенням бойовиків та дерадикалізація палестинців дадуть змогу досягти мети, заявленої прем'єр-міністром Нетаньягу - повністю викорінити ХАМАС.

Водночас у Тель-Авіві заявляють, що все ще чекають на результати переговорів про припинення вогню, і наразі жодних рішень стосовно нової фази воєнних дій не ухвалено.