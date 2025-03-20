Фінансові новини
- |
- 20.03.25
- |
- 01:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ізраїль заявив про початок нової наземної операції у секторі Гази
23:06 19.03.2025 |
Ізраїльські військові заявили у середу про відновлення наземних операцій у центральній та південній частинах сектору Гази.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Військові Ізраїлю поінформували, що їхні операції розширили контроль Ізраїлю над коридором Нецарім, який розділяє північну частину Гази із півднем, і були «цілеспрямованим» маневром, покликаними створити часткову буферну зону між північною та півднем анклаву.
Тим часом у ХАМАСі заявили, що наземна операція і вторгнення Ізраїлю у коридор Нецарім є «новим і небезпечним порушенням» двомісячної угоди про припинення вогню.
В ООН заявили, що у результаті ізраїльського авіаудару у середу загинув іноземний співробітник організації, ще п'ятеро працівників зазнали поранень у штаб-квартирі ООН у центрі Гази.
«Ізраїль знав, що це приміщення ООН, що там живуть, перебувають і працюють люди, що це комплекс. Це дуже відоме місце», - сказав виконавчий директор Управління ООН з обслуговування проєктів Хорхе Морейра да Сілва.
Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до повного розслідування і засудив усі напали на персонал організації. У своїй заяві він зазначив, що унаслідок цього удару кількість загиблих колег ООН у секторі Гази зросла щонайменше до 280 осіб із 7 жовтня 2023 року.
В Ізраїлі це заперечили, заявивши, що військові завдали удару по об'єкту ХАМАСу, де були виявлені приготування до обстрілу ізраїльської території.
Зазначається, що Ізраїль, який пообіцяв знищити угруповання ХАМАС, заявив, що його останній наступ був «лише початком».
Як повідомляв Укрінформ, Ізраїль поновив удари по цілях ХАМАСу на території сектору Гази, тим самим перервавши двомісячне перемирʼя.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський у розмові з Трампом погодився припинити атаки на російські енергетичні об'єкти – ЗМІ
|Трамп пообіцяв Зеленському знайти в Європі системи Patriot для України
|Невірно стверджувати, що мобілізовані з порушеннями процедури залишаться на фронті – суддя-спікер КАС ВС
|Німеччина висуватиме Бербок на пост глави Генасамблеї ООН
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Білий дім про угоду щодо надр: зараз у пріоритеті – мир в Україні
|Трамп і Зеленський обговорили можливу власність США над українськими АЕС
|Зеленський у розмові з Трампом погодився припинити атаки на російські енергетичні об'єкти – ЗМІ
|Трамп пообіцяв Зеленському знайти в Європі системи Patriot для України
|Адміністрація Трампа агресивно просуває Starlink, компанія Маска може отримати $20 млрд
|ЄС не виділятиме кошти з оборонного фонду в 150 млрд євро на замовлення компаніям США, Британії та Туреччини - ЗМІ
|Каллас: затримання громадян Туреччини викликають питання щодо дотримання країною демократичних принципів
Бізнес
|Toyota почне повторно використовувати компоненти старих автомобілів
|Революційна технологія китайського конкурента обвалила акції Tesla
|Huawei може незабаром втратити ліцензію на продаж комп'ютерів з Windows китайським покупцям
|Відбувся офіційний реліз GIMP 3.0
|Google купує ізраїльський стартап з кібербезпеки Wiz за $32 млрд
|BYD представила електромобілі, які заряджаються так само швидко, як заправляються традиційні авто
|Компанія Ілона Маска xAI придбала відеостартап, який працює за аналогією Sora від OpenAI