Ізраїль заявив про початок нової наземної операції у секторі Гази

Ізраїльські військові заявили у середу про відновлення наземних операцій у центральній та південній частинах сектору Гази.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Військові Ізраїлю поінформували, що їхні операції розширили контроль Ізраїлю над коридором Нецарім, який розділяє північну частину Гази із півднем, і були «цілеспрямованим» маневром, покликаними створити часткову буферну зону між північною та півднем анклаву.

Тим часом у ХАМАСі заявили, що наземна операція і вторгнення Ізраїлю у коридор Нецарім є «новим і небезпечним порушенням» двомісячної угоди про припинення вогню.

В ООН заявили, що у результаті ізраїльського авіаудару у середу загинув іноземний співробітник організації, ще п'ятеро працівників зазнали поранень у штаб-квартирі ООН у центрі Гази.

«Ізраїль знав, що це приміщення ООН, що там живуть, перебувають і працюють люди, що це комплекс. Це дуже відоме місце», - сказав виконавчий директор Управління ООН з обслуговування проєктів Хорхе Морейра да Сілва.

Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до повного розслідування і засудив усі напали на персонал організації. У своїй заяві він зазначив, що унаслідок цього удару кількість загиблих колег ООН у секторі Гази зросла щонайменше до 280 осіб із 7 жовтня 2023 року.

В Ізраїлі це заперечили, заявивши, що військові завдали удару по об'єкту ХАМАСу, де були виявлені приготування до обстрілу ізраїльської території.

Зазначається, що Ізраїль, який пообіцяв знищити угруповання ХАМАС, заявив, що його останній наступ був «лише початком».

Як повідомляв Укрінформ, Ізраїль поновив удари по цілях ХАМАСу на території сектору Гази, тим самим перервавши двомісячне перемирʼя.