Ізраїль відновив обстріли об'єктів ХАМАСу в секторі Гази

Ізраїль у ніч на 18 березня завдав широкомасштабних авіаударів у Секторі Гази, Лівані й на півдні Сирії, здійснюючи, як заявила влада країни, цілеспрямовані дії проти екстремістів, які планували терористичні атаки.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 17 березня заявив, що він дав вказівку військовим вжити «рішучих дій» проти підтримуваного Іраном «Хамасу», який Сполучені Штати і ЄС вважають терористичною організацією, у відповідь на відмову ісламістського угруповання звільнити всіх заручників, що залишилися в полоні, і на відмову від нових пропозицій щодо припинення вогню.

«Відтепер Ізраїль буде діяти проти «Хамасу» зі збільшенням військової сили», - йдеться в заяві офісу Нетаньягу.

Разом із ударами по «Хамасу» в Секторі Гази ізраїльські військові заявили, що завдали повітряних ударів також на півдні Лівану і на півдні Сирії.

Згідно з попередніми повідомленнями палестинської влади в Газі, в результаті ударів загинули щонайменше 80 людей і десятки були поранені, але кількість жертв, за їхніми словами, ймовірно, зросте. Незалежно підтвердити цю інформацію поки не вдалося.

Збройні сили Ізраїлю заявили, що удари по Газі були спрямовані проти командирів і лідерів «Хамасу» середнього рівня й інфраструктури угруповання.

Військові зазначили, що готові продовжувати удари по «Хамасу» стільки, скільки буде необхідно, і розширять кампанію.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила Fox News, що Ізраїль консультувався з Білим домом щодо ударів по Газі.

5 березня президент США Дональд Трамп попередив «Хамас» про наслідки, якщо він негайно не звільнить усіх заручників після того, як Білий дім підтвердив, що вів таємні переговори з екстремістським угрупованням.

Агентство Reuters цитує високопоставленого чиновника «Хамасу», який заявив, що Ізраїль «в односторонньому порядку зупиняє» угоду про припинення вогню в Газі і що його дії поставили під загрозу долю ізраїльських заручників, що залишилися.

Удари були завдані через два місяці після набуття чинності режимом припинення вогню. У рамках угоди угруповання «Хамас» звільнило понад тридцять ізраїльських заручників в обмін на звільнення із ізраїльських в'язниць майже двох тисяч палестинців. Першу фазу перемир'я було завершено два тижні тому. Подальші переговори про наступну фазу, звільнення майже шістдесяти заручників, менше від половини яких, за ізраїльськими оцінками, живі, й угоду про припинення війни зайшли в глухий кут.