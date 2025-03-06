Трамп після зустрічі зі звільненими заручниками дав ХАМАС «останнє попередження»

Президент США Дональд Трамп провів зустріч у Білому домі з групою звільнених заручників. Після спілкування президент закликав палестинських бойовиків звільнити решту полонених, інакше пригрозив їм ліквідацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Звільнені ізраїльтяни вишикувалися перед столом глави держави. Кілька з них під час короткої зустрічі звернулися до Трампа з проханнями посприяти звільненню решти людей, що перебувають у полоні терористів.

"Ви були послані Богом, щоб звільнити їх. Ви дійсно можете допомогти. У вас є сила, щоб це зробити", - сказав Омер Шем Тов.

"Ви були нашою надією, коли ми були там, а тепер Ви - їхня надія", - зазначила Наама Леві.

Трамп спитав у звільнених чи думали вони, що не повернуться з полону, доки він не був президентом. Кілька заручників відповіли: "Ні".

Леві зазначив, що відразу ж після обрання, "ми почули, що Ви хочете зробити все, щоб укласти угоду якнайшвидше" і додав, що "Ви дали нам надію".

"Ми сказали: "Краще поверніть нам цих людей, випустіть їх". Ми так і сказали, і щось сталося. Тепер ми повинні випустити решту", - сказав Трамп.

Президент зазначив, що "ми дуже наполегливо працюємо над цим" та "ми витягнемо їх звідти", а також потиснув руку кожному зі звільнених заручників..

"Будь ласка, зробіть це ще раз", - зазначила Елі Шарабі.

Ультиматум ХАМАСу

Невдовзі після зустрічі, Дональд Трамп на своїй сторінці у соцмережі Х закликав терористів ХАМАС негайно звільнити усіх заручників та повернути тіла усіх вбитих ними людей. Інакше президент США пригрозив їм "кінцем".

Він зазначив, що "надсилає Ізраїлю все необхідне для завершення роботи" та що "жоден член ХАМАСу не буде у безпеці, якщо ви не зробите, як я кажу".

"Я щойно зустрічався з вашими колишніми заручниками, чиї життя ви зруйнували. Це ваше останнє попередження! Для керівництва, зараз настав час покинути Газу, поки у вас ще є шанс", - сказав Трамп.

Президент також звернувся до жителів Сектору Газа з проханням звільнити заручників та підкреслив, що якщо вони цього не зроблять, то їм загрожує смерть.

Угода про обмін заручниками між Ізраїлем та ХАМАС

З 19 січня між Ізраїлем та ХАМАС діє режим припинення вогню й обміну заручниками. Відтоді ісламісти звільняють живих полонених і повертають тіла загиблих, а ізраїльський уряд звільняє палестинських в'язнів.

Впродовж лютого відбулося кілька раундів обмінів. Однак 23 лютого Ізраїль призупинив процес і звинуватив ХАМАС у порушенні умов обміну.

27 лютого ісламісти передали Ізраїлю тіла ще чотирьох загиблих заручників та озвучили умову звільнення решти полонених.

За даними ЗМІ, США таємно ведуть переговори з ХАМАС про звільнення американських громадян, яких утримують у полоні в Секторі Газа.

Тим часом Ізраїль схвалив план продовження режиму припинення вогню з ХАМАС, висунутий спецпредставником президента США з Близького Сходу Стівом Віткоффом. За планом, Єрусалим був готовий призупинити бойові дії на період Рамадану (з 28 лютого до 29 березня) і Песаха (12-19 квітня).