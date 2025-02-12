На переговорах з королем Йорданії Трамп наполягав на своєму плані освоєння Гази

Президент США Дональд Трамп під час переговорів з королем Йорданії Абдаллою II у Вашингтоні не зробив жодної спроби пом'якшити свою пропозицію щодо переселення палестинців з Гази та будівництва там елітного житла.

Як передає Укрінформ з посиланням на CNN, на зустрічі, яка відбулася у вівторок в Овальному кабінеті, король дав зрозуміти, що арабський світ виступає проти цього.

Трамп повторив свою думку про те, що палестинці мають бути переселені зі спустошеної території на «ділянки» в третіх країнах, включаючи Йорданію, попри заперечення лідерів цих країн.

«Це нескладно зробити, - сказав він, говорячи про можливість контролю США над Газою. - І коли Сполучені Штати контролюватимуть цей шматок землі, досить великий шматок землі, ви вперше матимете стабільність на Близькому Сході».

«Ми візьмемо її. Ми збираємося утримувати її. Ми збираємося плекати її», - додав Трамп.

Абдалла, який сидів із ним поруч, зазначив, що слід враховувати позицію арабських країн. «Думаю, питання полягає в тому, як нам зробити так, щоб це спрацювало на благо всіх, - зазначив він, зауваживши: - Давайте не будемо забігати наперед».

Після переговорів король висловився більш відверто.

«Я підтвердив непохитну позицію Йорданії проти переміщення палестинців з Гази та Західного берега річки Йордан. Це спільна арабська позиція. Відновлення Гази без переміщення палестинців і вирішення жахливої гуманітарної ситуації має бути пріоритетом для всіх», - написав він у соцмережі X.

Раніше Трамп заявив, що хоче взяти Газу під контроль США і побудувати «Рив'єру Близького Сходу». Палестинці мають бути виселені в інші місця.

За даними CNN, у цьому випадку угода, як він собі її уявляє, очевидно, має передбачати прийняття Йорданією та Єгиптом мільйонів палестинських біженців - попри їхні заперечення, - аби Трамп міг розчистити руїни зруйнованого сектора Газа, побудувати там хмарочоси з видом на Середземне море й запросити «людей з усього світу» переїхати в них.

«Ми зможемо щось вирішити, і я знаю, що ми зможемо щось вирішити з Єгиптом - я вважаю, не на 100%, але на 99% ми зможемо щось вирішити з Єгиптом», - заявив Трамп у вівторок.

Як важіль впливу він пригрозив у понеділок, що зупинить надання мільярдів доларів допомоги Йорданії та Єгипту, без яких ці країни можуть зіткнутися з серйозними фінансовими проблемами.

У вівторок, однак, Трамп пом'якшив свою позицію щодо маніпулювання допомогою. «Ні, думаю, ми щось зробимо. Мені не потрібно погрожувати грошима, - запевнив він. - Думаю, ми вищі цього».