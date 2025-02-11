Трамп каже, що палестинці не зможуть повернутись в Газу, згідно з його планом

Президент США Дональд Трамп заявив, що палестинці не матимуть права на повернення в Газу згідно з його планом, який передбачає взяття під контроль цієї близькосхідної території.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Трампа наводить AFP.

Трамп вважає, що за межами Гази може бути до шести різних місць для проживання для палестинців.

Коли у президента США спитали, чи буде в палестинців право повернутись в сектор Гази, він відповів: "Ні, не буде, тому що в них буде набагато краще житло".

"Іншими словами, я говорю про будівництво постійного місця для них, тому що якщо їм доведеться повернутися зараз, то пройдуть роки, перш ніж ви зможете це зробити... Це (місце) непридатне для життя", - сказав він в інтерв'ю Fox.

Трамп заявив, що побудує "прекрасні поселення" для більш ніж двох мільйонів палестинців, які живуть у Газі.

"Можливо, п'ять, шість, можливо, два. Але ми побудуємо безпечні поселення, трохи подалі від того місця, де вони знаходяться, де вся ця небезпека", - додав він.

Трамп також повторив, що впевнений у тому, що він може переконати Єгипет і Йорданію підтримати його план щодо Гази.

"Я думаю, що зможу домовитися з Йорданією. Я думаю, що зможу домовитися з Єгиптом. Ви знаєте, ми даємо їм мільярди і мільярди доларів на рік", - сказав він.

Нагадаємо, 6 лютого Трамп підтвердив свій план "захоплення" сектора Гази Сполученими Штатами - без залучення американських військових. Трамп вважає, що Ізраїль міг би передати Газу Сполученим Штатам після завершення бойових дій.

Державний секретар США Марко Рубіо підтримав план Трампа щодо захоплення сектора Гази, заявивши, що палестинський анклав має бути звільнений від ісламістського угруповання ХАМАС.

Посол США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що пропозиція Дональда Трампа щодо переселення палестинців дасть їм "більше надії" на краще майбутнє.