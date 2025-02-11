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АНАЛІТИКА

Трамп - про плани переселення палестинців та реконструкцію Гази: Розглядатимемо це як «операцію з нерухомістю»

 

Президент Дональд Трамп заявив, що не поспішає реалізовувати свої наміри зі встановлення контролю США над сектором Гази та переселення його жителів до інших країн для реконструкції анклаву.

Про це повідомляє Times of Israel, передає Укрінформ.

«Ми не поспішаємо з цим», - сказав Трамп журналістам у Білому домі, відповідаючи на запитання про часові рамки втілення його ідеї про переселення жителів Гази в сусідні країни та передачі Штатам контролю над територією анклаву для реконструкції та відбудови.

Така ідея американського лідера викликала хвилю критики й обурення у більшості країн світу, включаючи союзників Вашингтона і Єрусалима, та ряду міжнародних організацій.

Проте Трамп заявив, що його план «був дуже добре сприйнятий» і, по суті, Сполучені Штати розглядатимуть це як «операцію з нерухомістю», де вони будуть інвестором у цій частині світу.

«Нам там ніхто не потрібен. Це (контроль над сектором Гази - ред.) буде передано нам Ізраїлем. Вони дивитимуться на це з погляду безпеки. Ми не говоримо про чоботи на землі (військова присутність - ред.) чи щось інше, але я думаю, що той факт, що ми там, що ми можемо туди інвестувати, значною мірою сприятиме встановленню миру», - сказав президент США.

Він підкреслив, що Америка лише прагне стабільності на Близькому Сході і не направлятиме своїх військових у Газу.

«Якщо там немає інвестицій, то наші інвестиції принесуть стабільність у регіон, а інші зможуть інвестувати в нього пізніше», - зазначив Трамп.

«Але ми не поспішаємо. Зовсім не поспішаємо», - додав він.
 

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