Велика Британія вимагає від Apple надати доступ до зашифрованого вмісту iCloud користувачів

Служба безпеки Великої Британії вимагає від Apple створити бекдор, що дозволить її співробітникам отримувати доступ до всього контенту, завантаженого користувачами в хмарне сховище iCloud. Про це повідомляє The Washington Post.

Наказ британського уряду було видано у січні 2025 року. Він вимагав від Apple надати повний доступ до всіх зашифрованих матеріалів, а не просто допомогти з доступом до певних акаунтів. До того ж такий бекдор дав би британському уряд доступ до даних користувачів по всьому світу, а не лише до британців.

За словами джерел, замість того, щоб погоджуватись на такі умови, Apple, ймовірно, припинить надавати функцію Advanced Data Protection для користувачів Великої Британії. Окрім цього, компанія може оскаржити цей запит у закритій технічній комісії або звернутися до суду, проте їй не буде дозволено відкласти виконання вимог під час апеляції.

Як повідомляється, Міністерство внутрішніх справ Великої Британії надіслало компанії документ під назвою "Повідомлення про технічні можливості", який, відповідно до "Закону Великої Британії про слідчі повноваження" від 2016 року, дозволяє правоохоронним органам вимагати допомогу зі збором доказів.

Одна з обізнаних осіб, консультант США з питань шифрування, повідомила, що Apple буде заборонено попереджати користувачів про те, що її шифрування не гарантує повної безпеки. Крім того, колишній радник Білого дому з безпеки підтвердив, що британський уряд дійсно зробив такий запит.

Apple може співпрацювати з правоохоронними органами, щоб надавати доступ до файлів користувачів, які не використовують функцію Advanced Data Protection, представлену для iCloud у 2022 році, яка забезпечує повне шифрування всіх файлів у хмарному сховищі. Попри те, що ця функція є опціональною і більшість власників продуктів Apple не увімкнули її, при активації вона повністю обмежує доступ компанії до файлів.

Уряд Великої Британії висловив невдоволення функцією шифрування вмісту хмарного сховища ще у 2022 році, коли Apple тільки починала її впроваджувати. Представник уряду тоді зазначив, що наскрізне шифрування не повинно перешкоджати розслідуванням найсерйозніших злочинів.

Коли Apple вперше попередили про можливість появи наказу про створення бекдору, компанія виступила зі заявою, що подібна практика може змусити публічно прибрати зашифроване хмарне сховище з ринку Великої Британії. На додачу до цього, одним з найбільших ризиків подібного бекдору може бути те, що його почнуть використовувати зловмисники та авторитарні режими по всьому світу.

Представники Apple не надали коментарі щодо цієї ситуації. Представники Міністерства внутрішніх справ Великої Британії заявили, що не коментуватимуть оперативні питання, включно з тим, щоб підтвердити або заперечити існування подібних наказів.