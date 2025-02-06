Трамп заявив, що Ізраїль міг би передати Газу США після завершення бойових дій

Президент США Дональд Трамп підтвердив свій план "захоплення" сектора Гази Сполученими Штатами - і без залучення американських військових.

Як передає "Європейська правда", про це він написав у соцмережі Truth Social.

Трамп вважає, що Ізраїль міг би передати Газу Сполученим Штатам після завершення бойових дій, а США могли б розпочати будівництво "одного з найбільш вражаючих проєктів на Землі".

"Сектор Гази був би переданий Ізраїлем Сполученим Штатам після завершення бойових дій. Палестинці, такі люди, як Чак Шумер, вже були б переселені в набагато безпечніші і красивіші громади, з новими і сучасними будинками в регіоні", - написав президент США.

"США, працюючи з чудовими командами розробників з усього світу, повільно і обережно розпочали б будівництво того, що стало б одним з найбільших і найбільш вражаючих проєктів такого роду на Землі. Ніяких солдатів США не знадобилося б! В регіоні запанувала б стабільність!!!" - заявив Трамп.

Чак Шумер - лідер меншості в Сенаті, демократ. У своїй промові минулого тижня він розкритикував Трампа за "нерозсудливість і беззаконня".

Нагадаємо, 4 лютого Трамп заявив, що США можуть "взяти під контроль" Газу і "зробити справжню роботу", перетворивши палестинську територію на "Рів'єру Близького Сходу". При цьому він виступив за переселення палестинців із Гази в інші країни.

Державний секретар США Марко Рубіо підтримав план Трампа, заявивши, що палестинський анклав має бути звільнений від ісламістського угруповання ХАМАС.

Посол США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що пропозиція Дональда Трампа щодо переселення палестинців дасть їм "більше надії" на краще майбутнє.