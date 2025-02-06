Фінансові новини
- |
- 06.02.25
- |
- 18:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп заявив, що Ізраїль міг би передати Газу США після завершення бойових дій
17:41 06.02.2025 |
Президент США Дональд Трамп підтвердив свій план "захоплення" сектора Гази Сполученими Штатами - і без залучення американських військових.
Як передає "Європейська правда", про це він написав у соцмережі Truth Social.
Трамп вважає, що Ізраїль міг би передати Газу Сполученим Штатам після завершення бойових дій, а США могли б розпочати будівництво "одного з найбільш вражаючих проєктів на Землі".
"Сектор Гази був би переданий Ізраїлем Сполученим Штатам після завершення бойових дій. Палестинці, такі люди, як Чак Шумер, вже були б переселені в набагато безпечніші і красивіші громади, з новими і сучасними будинками в регіоні", - написав президент США.
"США, працюючи з чудовими командами розробників з усього світу, повільно і обережно розпочали б будівництво того, що стало б одним з найбільших і найбільш вражаючих проєктів такого роду на Землі. Ніяких солдатів США не знадобилося б! В регіоні запанувала б стабільність!!!" - заявив Трамп.
Чак Шумер - лідер меншості в Сенаті, демократ. У своїй промові минулого тижня він розкритикував Трампа за "нерозсудливість і беззаконня".
Нагадаємо, 4 лютого Трамп заявив, що США можуть "взяти під контроль" Газу і "зробити справжню роботу", перетворивши палестинську територію на "Рів'єру Близького Сходу". При цьому він виступив за переселення палестинців із Гази в інші країни.
Державний секретар США Марко Рубіо підтримав план Трампа, заявивши, що палестинський анклав має бути звільнений від ісламістського угруповання ХАМАС.
Посол США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що пропозиція Дональда Трампа щодо переселення палестинців дасть їм "більше надії" на краще майбутнє.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Келлог спростував інформацію про те, що США представлять мирний план для України на Мюнхенській конференції з безпеки
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала F-16 від Нідерландів- Умєров
|Спецпредставник Трампа відреагував на ідею Зеленського дати Україні ядерну зброю
|Міністр оборони Франції: Перші Mirage 2000-5F сьогодні прибули в Україну
|«Мирний план» Трампа по Україні представлять у Мюнхені - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
У РУБРИЦІ
|Японія допоможе Україні відновити ґрунти: впровадить нанобульбашки
|Трамп заявив, що Ізраїль міг би передати Газу США після завершення бойових дій
|З партії «подруги Путіна» виходить група політиків з Баварії, невдоволених зближенням з «АдН»
|У Нідерландах держслужбовцям заборонили використовувати DeepSeek
|Данський пивоварний гігант Carlsberg продав активи у Росії за $320 мільйонів. Це втричі менше попередньої оцінки
|Келлог спростував інформацію про те, що США представлять мирний план для України на Мюнхенській конференції з безпеки
Бізнес
|Google видаляє зі свого сайту обіцянку не використовувати ШІ для зброї
|iPhone 15 поза конкуренцією: опубліковано топ-10 найпопулярніших смартфонів 2024 року
|Toyota п'ятий рік поспіль став найпопулярнішим у світі автомобільним брендом
|Завод Mercedes-Benz запустив інноваційний метод фарбування кабін вантажівок
|Продажі Tesla впали на 63% на другому за величиною ринку електромобілів в ЄС - Bloomberg
|DeepSeek витратила понад $1,6 млрд на тренування ШІ, а не $6 млн, як заявлялось раніше — SemiAnalysis
|Суд повністю виправдав голову Samsung Лі Дже Йона у справі про махінації з акціями