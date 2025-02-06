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АНАЛІТИКА

Міністр оборони Ізраїлю доручив армії підготувати план виїзду жителів Гази

 

Ізраїль підготує план добровільного виїзду жителів Сектору Газа. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац доручив армії розбити такий план.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Кац доручив армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підготувати план, який дасть змогу жителям Сектору Газа добровільно покинути анклав і виїхати в будь-яке місце, яке погодиться їх прийняти.

Такий план передбачатиме виїзд через сухопутні переходи, а також "особливі домовленості" для виїзду морськими і повітряними шляхами.

Міністр оборони Ізраїлю заявив, що бойовики ХАМАС використовують жителів Гази як живий щит і побудували "інфраструктуру терору". За його словами, бойовики нібито тримають цивільних у заручниках, вимагають платню та гуманітарну допомогу, не дозволяючи залишити анклав.

Плани Трампа щодо Гази

Варто зазначити, що цій заяві міністра оборони Ізраїлю передувала заява президента США Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати нібито візьмуть Сектор Газа під свій контроль.

Трамп також не виключив введення американських військ в Газу. Крім того, він говорив про можливе переселення палестинців з Сектору Газа.

При цьому союзники Трампа обережно реагують на такі його плани, а багато країн розкритикували наміри президента США. Йдеться, зокрема, про європейські держави.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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