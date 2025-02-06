Союзники Трампа обережно реагують на план щодо Сектора Газа, - Reuters

Помічники президента Дональда Трампа рішуче відстоювали його прагнення вивести палестинців з Сектора Гази та встановити контроль над зруйнованим війною анклавом. Однак вони відступили від деяких аспектів його пропозиції через міжнародний осуд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зять і колишній помічник президента Джаред Кушнер минулого року назвав Газу "цінною" прибережною територією. У вівторок, 4 лютого, Трамп зробив схожі заяви, закликавши до постійного переселення звідти понад 2 мільйонів палестинців.

Деякі експерти заявили, що запропоновані дії можуть порушити міжнародне право. Інші назвали його ідеї неможливими до виконання на практиці. Правозахисники заявили, що це буде рівносильно етнічній чистці.

Водночас, пише агентство, заяви Трампа суперечать громадській думці США. За даними опитувань, вона виступає проти нових втручань у конфліктні зони після тривалих військових інтервенцій в Іраку та Афганістані.

Рішуча пропозиція

Під час виборчої кампанії 2024 року і після повернення на посаду Трамп часто заявляв, що покладе край тим війнам, які він називає "безглуздими", і не допустить початку інших.

Під час візиту до Гватемали, держсекретар Марко Рубіо, очевидно, прагнучи протистояти хвилі глобальної критики, наполягав на тому, що пропозиція Трампа стосовно Сектора Газа не була "ворожим кроком", а щедрим, який виражає "готовність Сполучених Штатів взяти на себе відповідальність за відновлення цієї території".

На противагу цьому, прес-секретар Білого дому Кароліна Левітт заявила, що американські платники податків не будуть оплачувати рахунок і що Трамп укладе угоду з регіональними партнерами.

У середу, 5 лютого, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу провів зустріч з віце-президентом США Джей Ді Венсом. Під час діалогу він не став втягуватися в обговорення цієї пропозиції, а лише похвалив Трампа за спробу нового підходу.

Ідея двох держав у силі

Світові лідери заявили, що вони залишаються прихильниками рішення про передання анклаву під адміністрацію двох держав - Ізраїлю та Палестинської адміністрації. Цей підхід десятиліттями був основою політики США в регіоні. За ним, Газа буде частиною майбутньої палестинської держави, до якої увійде окупований Ізраїлем Західний берег річки Йордан.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц у середу заперечив будь-яке уявлення про те, що США відходять від багаторічної політики на Близькому Сході. "Я точно не чув, щоб президент сказав, що це кінець рішення про дві держави", - сказав він в інтерв'ю CBS News.

Близький Схід сумнівається

Тим часом уряди країн регіону Близького Сходу не підтримують пропозицію Трампа.

Король Йорданії Абдалла заявив, що відкидає будь-які кроки з анексії земель і переміщення палестинців. Єгипет заявив, що підтримає плани відновлення Сектора Гази після припинення вогню, що набуло чинності 19 січня.

Представник палестинського бойового угруповання ХАМАС, назвав пропозицію Трампа "смішною й абсурдною".

"Будь-які ідеї такого роду здатні запалити регіон", - сказав Самі Абу Зухрі в інтерв'ю Reuters, заявивши, що ХАМАС залишається відданим угоді про припинення вогню з Ізраїлем та веде переговори про її наступний етап.

Пропозиція Трампа викликає питання про те, чи захоче Саудівська Аравія приєднатися до відновлених зусиль за посередництва США для історичної нормалізації відносин з Ізраїлем. Трамп хотів би, щоб Саудівська Аравія пішла шляхом Об'єднаних Арабських Еміратів і Бахрейну, які підписали Авраамські угоди в 2020 році та нормалізували відносини з Ізраїлем.

Однак Ер-Ріяд заявив, що не буде налагоджувати зв'язки з Ізраїлем без створення палестинської держави. Це суперечить твердженням Трампа про те, що Саудівська Аравія не вимагає створення в анклаві батьківщини палестинців.

У середу Міністерство закордонних справ королівства заявило, що Саудівська Аравія відкидає будь-які спроби виселити палестинців з їхньої землі, і сказав, що наслідний принц Мухаммед ібн Салман підтвердив цю позицію в "чіткій і недвозначній формі".

Позиція Ізраїлю й ООН

Ітамар Бен-Гвір, ультраправий ізраїльський депутат і колишній міністр національної безпеки, заявив, що "заохочення" жителів Гази до еміграції є єдиною правильною стратегією наприкінці війни у Секторі Газа, та закликав Нетаньягу "негайно" затвердити цю політику.

Водночас, колишній офіцер розвідки та один з провідних ізраїльських фахівців з ХАМАС Майкл Мільштейн зазначив, що коментарі Трампа ставлять Ізраїль на шлях зіткнення зі своїми арабськими сусідами.

"Можливо, Трамп намагається чинити тиск на арабські країни, щоб вони не створювали жодних перешкод, якщо він спробує сприяти нормалізації відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав Трампа уникати етнічних чисток.

"В пошуках рішень ми не повинні погіршувати проблему. Життєво важливо залишатися вірними основам міжнародного права. Важливо уникати будь-яких форм етнічних чисток", - сказав він.

Тим часом жителі Гази заявили, що після війни і бомб, які не змогли вигнати їх з Гази, це не вдасться зробити і Трампу.

План президента США щодо Сектору Газа

У вівторок, 4 лютого, Дональд Трамп заявив, що він планує перетворити Сектор Газа на "Рив'єру Близького Сходу", де міжнародні спільноти могли б жити в гармонії після того, як майже 16 місяців ізраїльських бомбардувань спустошили прибережний анклав.

Спецпосланець Трампа на Близькому Сході Стівен Віткофф не виключив примусового виселення палестинців з Сектора Газа.

Держсекретар Марко Рубіо уточнив, що ідея полягає в тому, щоб жителі Гази покинули територію на "проміжний" період реконструкції та розчищення завалів.

Речник Білого дому Кароліна Левітт під час прес-конференції у середу назвала пропозицію щодо Гази як "історичну" і "нестандартну". Однак вона підкреслила, що президент не взяв на себе зобов'язання "висадити війська" в палестинському анклаві та відмовилася виключити потенційне використання там військ США.