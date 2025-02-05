Данія почне перевірки танкерів «тіньового флоту» Путіна у Балтійському морі

Данія посилить перевірки суден, що транспортують російську нафту через данські протоки, щоб захистити навколишнє середовище та морську безпеку від застарілих суден, з яких переважно складається так званий "тіньовий флот" Москви.

Морське управління Данії оголосило, що почне проводити так званий державний контроль суден, які стоять на якорі за межами порту Скаген, передає Blооmberg.

Запровадження такого контролю має забезпечити дотримання судами правил безпеки на морі, захисту навколишнього середовища та добробуту моряків.

Влада Данії пояснила, що ініціатива є відповіддю на дедалі активніше використання старих суден, які транспортують нафту через води країни.

Танкери для проведення перевірок обиратимуть, враховуючи їхній "профіль високого ризику", адже аварії за участю таких суден можуть мати "особливо серйозні наслідки для безпеки, здоров'я та навколишнього середовища", додали у Морському управлінні Данії.

"Це знаменує значну зміну в політиці Данії, яка довгий час стверджувала, що не буде перешкоджати проходженню російських суден через її води завдяки договору від 1857 року, який дозволяє вільний прохід кораблів через Данські протоки", - зауважує Blооmberg.

Як працює тіньовий флот Путіна?

Нагадаємо, запроваджене країнами "Великої сімки" обмеження цін на російську нафту та нафтопродукти забороняє західним судновласникам, страховикам і посередникам надавати судна, страхові та інші послуги для вантажів, вартість яких перевищує $60 за баррель.

Москва змогла значною мірою уникнути впливу обмеження ціни, зібравши "тіньовий флот" танкерів, які працюють у важкодоступних юрисдикціях, і звернувшись до незахідних постачальників послуг для доставки своєї нафти на нові ринки, такі як Індія.

Станом на квітень 2024 року International Group of P&I Clubs, лондонська головна організація клубів, що забезпечує страхове покриття судновласників, надала послуги лише 16% усіх танкерів, що перевозять російську нафту.

Під міжнародні санкції наразі потрапила лише частина суден "тінового флоту" РФ. Найбільшим пакетом обмежень стали запроваджені у січні 2025 року санкції США щодо 183 танкерів, причетних до транспортування російської нафти. Під санкції також потрапили великі російські страхові компанії - "Інгосстрах" та "Альфа-Страхування", які займаються страхуванням морського експорту нафти з Росії.