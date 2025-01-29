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Німецький уряд планує розмістити озброєних прикордонників на кордоні Гази і Єгипту
08:57 29.01.2025 |
Уряд Німеччини планує можливе розміщення німецьких прикордонників на контрольно-пропускному пункті Рафах між сектором Газа та Єгиптом.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.
Рішення німецького уряду від 2005 року має бути адаптоване таким чином, щоб зробити можливим і розгортання збройних сил. Рішення від 2005 року передбачало лише розміщення неозброєних прикордонників. Однак у нинішній ситуації це вважається надто небезпечним.
Розгортання німецьких експертів могло б відбутися в рамках місії ЄС з підтримки охорони кордону в Рафаху, яка має повернутися в країну незабаром після кількарічної перерви.
Місія була створена у 2005 році для допомоги у здійсненні контролю на прикордонному переході. Однак, відколи ісламістський рух ХАМАС захопив владу в секторі Газа в 2007 році, на пункті перетину кордону не було жодного представника ЄС, оскільки Євросоюз не бажав співпрацювати з ХАМАС.
На першому етапі невелика двозначна кількість експертів ЄС з охорони кордону та допоміжного персоналу має бути розгорнута для забезпечення безпеки на пункті перетину кордону, в ідеалі - з початку лютого.
Згідно з планами, вони здійснюватимуть контроль і дозволять кільком сотням поранених палестинців покинути сектор Гази. За словами міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, спочатку будуть залучені прикордонники з Італії, Іспанії та Франції. З Німеччини до Рафаха можуть бути направлені співробітники федеральної поліції або митниці.
Відкриття прикордонного переходу Рафах є частиною триетапної угоди між ХАМАС і Ізраїлем про припинення війни в Газі. Пункт пропуску Рафах також призначений для того, щоб дозволити ввезення значно більшого обсягу гуманітарної допомоги для палестинців.
Нагадаємо, ЄС ще у травні минулого року обговорював поновлення спеціальної цивільної місії ЄС на кордоні сектора Гази і Єгипту, яка вже працювала там майже 20 років тому.
Зокрема, відновити контрольну місію ЄС на кордоні між сектором Гази та Єгиптом пропонувала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
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