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АНАЛІТИКА

Ізраїль в ООН повідомив про розрив усіх контактів з Агентством у справах палестинських біженців

 

Ізраїль припиняє будь-яку співпрацю та усі контакти, у тому числі непрямі, з Агентством ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (UNRWA).

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, про це заявив посол Ізраїлю в ООН Дані Данон у Раді Безпеки ООН.

"Ізраїль припинить будь-яку співпрацю, комунікацію та контакти з UNRWA або будь-ким, хто діє від його імені", - заявив він.

За словами Данона, UNRWA "має припинити свою діяльність та евакуювати всі приміщення, які використовує в Єрусалимі, в тому числі будівлі в Маалот Дафна та Кафр Акаб".

Закон, ухвалений у жовтні Кнесетом, забороняє діяльність UNRWA на ізраїльській території, включаючи Східний Єрусалим, а також будь-які контакти між агентства та владою країни з 30 січня.

Як повідомлялося, Ізраїль попередив ООН, що припиняє дію угоди про співпрацю з UNRWA від 1967 року, у якій ішлося про захист агентства, пересування та дипломатичний імунітет його посадовців. Закон, ухвалений Кнесетом, також забороняє операції UNRWA в Ізраїлі з кінця січня 2025 року.

Раніше Ізраїль заявляв, що угруповання ХАМАС інтегроване в структуру UNRWA. За даними спецслужб країни, 10% працівників агентства в Газі пов'язані з ХАМАСом. Зокрема, було встановлено, що кілька його співробітників брали участь у викраденні та вбивстві ізраїльтян під час нападу бойовиків 7 жовтня 2023 року.

Також виявилося, що командир ХАМАСу в Лівані, ліквідований Ізраїлем у вересні, працював в UNRWA.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла про існування підземного центру обробки даних ХАМАСу безпосередньо під штаб-квартирою UNRWA в секторі Гази. ЦАХАЛ неодноразово завдавав ударів по бойовиках, які переховувалися в школах, підконтрольних агентству.

UNRWA, створене в 1949 році, надає допомогу, медичне обслуговування та освіту мільйонам палестинців у Газі, на Західному березі річки Йордан і в сусідніх арабських країнах - Сирії, Лівані та Йорданії.
 

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