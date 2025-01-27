Єгипет слідом за Йорданією відкинув пропозицію Трампа щодо переселення біженців із Гази

Єгипет відкинув пропозицію про переміщення палестинців із сектора Гази, після того, як президент США Дональд Трамп запропонував Єгипту та Йорданії прийняти у себе біженців.

Про це повідомляє Al Arabiya, передає Укрінформ.

Міністерство закордонних справ у Каїрі в неділю у своїй заяві висловило «незмінну підтримку Єгиптом непохитності палестинського народу на своїй землі».

МЗС «відкидає будь-яке посягання на ці невід'ємні права, чи то шляхом заселення або анексії землі, чи то шляхом депопуляції цієї землі його народу через переміщення, заохочення до переселення або викорінення палестинців з їхньої землі, тимчасового або довгострокового».

МЗС Єгипту закликало до реалізації «рішення про дві держави», яке, за словами Каїра, стане неможливим, якщо палестинці будуть виселені зі своїх територій.

Ліга арабських держав підтримала заяви Каїра, заявивши в неділю, що «насильницьке переміщення і виселення людей з їхньої землі можна назвати лише етнічною чисткою».

«Спроби вирвати палестинський народ з його землі, чи то шляхом переміщення, анексії або розширення поселень, в минулому провалилися», - йдеться в заяві регіонального блоку.

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі назвав цю перспективу «червоною лінією», яка загрожує національній безпеці Єгипту.