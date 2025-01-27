Йорданія відхилила пропозицію Трампа про переселення біженців із сектора Гази

Міністр закордонних справ Йорданії Айман Сафаді відхилив пропозицію президента США Дональда Трампа, який закликав Єгипет і Йорданію прийняти більше палестинців із сектору Гази на тимчасовій або постійній основі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel.

«Ми твердо відкидаємо переміщення палестинців, і це не зміниться», - заявив Сафаді.

Міністр також додав, що «Йорданія - для йорданців, а Палестина - для палестинців».