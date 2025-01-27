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Китайське прислів'я
Трамп хоче вивезти людей з Сектора Гази в Єгипет і Йорданію
08:19 27.01.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб Єгипет і Йорданія та інші арабські держави прийняли "тимчасово або довгостроково" палестинців із Сектору Гази, повідомляють в неділю, 26 січня, міжнародні інформаційні агентства.
"Просто вичистити"
За словами Трампа, він уже обговорив цю ідею під час телефонної розмови з королем Йорданії Абдаллою II, і тепер збирається поговорити на цю тему також із президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сіссі.
"Йдеться про, можливо, 1,5 мільйона осіб. І ми просто вичистимо це все", - сказав Трамп.
На його думку, переселення жителів Сектора Гази може бути "тимчасовим або довгостроковим".
"Але зараз це буквально місце руйнувань. Майже все зруйновано, і люди там помирають", - зазначив Трамп. За його словами, в цій ситуації він волів би співпрацювати з деякими арабськими країнами, щоб побудувати для палестинців житло "в іншому місці" за межами Сектора Гази, "де вони, можливо, зможуть жити в мирі".
Як повідомлялося, 19 січня в Секторі Гази набуло чинності шеститижневе перемир'я між Ізраїлем і палестинським радикальним ісламістським угрупованням ХАМАС (визнаним терористичною організацією більшістю країн заходу), покликане покласти край війні, що триває вже понад 15 місяців.
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