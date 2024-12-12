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Ізраїльські війська вийшли з одного з районів Лівану в рамках угоди про припинення вогню
09:11 12.12.2024 |
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила відведення військ з району міста Хіам на півдні Лівану. Цей відхід проводиться відповідно до укладеної у листопаді угоди про припинення вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Разом з тим ізраїльські військові зазначають, що вони досі залишаються в інших районах на півдні Лівану, У ЦАХАЛ зауважили, що армія продовжить діяти "проти будь-яких загроз".
Раніше у четвер, 11 грудня, ліванські військові розповіли про початок розгортання сил у Хіамі після виведення ізраїльських військовослужбовців з цього міста у координації з UNIFIL.
Армія також закликала ліванське цивільне населення не наближатися до цих районів, оскільки військові проводять сканування міста на наявність боєприпасів, що не розірвалися.
Зазначимо, що відповідно до угоди про припинення вогню, ЦАХАЛ має вийти з усіх районів на півдні Лівану до кінця січня 2025 року.
Перемир'я між Ізраїлем та ліванською "Хезболлою"
Нагадаємо, у листопаді між Ізраїлем та організацією "Хезболла", яка діє на території Лівану, було досягнуто домовленостей про початок режиму припинення вогню.
Згідно з цією угодою, Ізраїль має вивести свої війська з території Лівану, а бойовики "Хезболли" мають піти з південної частини Лівану.
На тлі цього, 29 листопада, Армія оборони Ізраїлю оприлюднила звіт про свою діяльність проти угруповання "Хезболла" в Лівані за останні 14 місяців у контексті досягнутого перемир'я з бойовиками.
Також нагадаємо, що наземна військова операція Ізраїлю на території Лівану розпочалася в ніч проти 1 жовтня. Як тоді розповіли в ЦАХАЛ, мета операції - знищення інфраструктуру угруповання "Хезболла", яке постійно обстрілювало територію Ізраїлю, зокрема північні райони країни.
Між тим, після угоди про припинення вогню, 2 грудня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу звинуватив "Хезболлу" у серйозному порушенні перемир'я. Йдеться про обстріл з боку бойовиків позиції ізраїльських військових у районі гори Дов.
Додамо, що Нетаньягу також пообіцяв відповідь на таке порушення перемир'я. І тоді ж, 2 грудня, ізраїльські військові завдали ударів по об'єктах ісламістської організації "Хезболла" на території Лівану.
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