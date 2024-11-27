Домовленість про припинення вогню між Ізраїлем і «Хезболлою» набула чинності

Ізраїльські військові та ліванський рух "Хезболла" в середу о 4:00 за місцевим часом (збігається з київським) припинили бойові дії.

Ізраїль і Ліван у вівторок прийняли підтриману США пропозицію про припинення 13-місячного прикордонного конфлікту, який у вересні переріс у повномасштабну війну.

Про досягнення домовленості щодо припинення вогню раніше оголосив президент США Джо Байден.

"Згідно з досягнутими сьогодні домовленостями, о 4-й ранку за місцевим часом (у середу) бойові дії вздовж кордону завершаться", - сказав він під час виступу в Білому домі.

УМОВИ УГОДИ

Байден повідомив, що домовленості передбачають, зокрема, що армія Лівану відновить контроль над прикордонними з Ізраїлем районами, а бойовики "Хезболли" відступлять приблизно на 40 кілометрів від ізраїльсько-ліванського кордону.

Ізраїль протягом найближчих 60 днів має поетапно вивести війська з Лівану, що дасть змогу мирним жителям з обох країн безпечно повернутися додому.

Відповідно до умов угоди, Ліван з миротворчими силами ООН здійснюватиме суворіший контроль за пересуваннями "Хезболли" на південь від річки Літані, щоб не допустити їх перегрупування.

За словами Байдена, США за повної підтримки союзників зобов'язалися співпрацювати з Ізраїлем і Ліваном, щоб забезпечити цілковите виконання цих домовленостей. Водночас, зазначив президент, американські війська не будуть розміщені в Південному Лівані.

Він наголосив, що "якщо "Хезболла" або хтось інший порушить угоду й становитиме пряму загрозу Ізраїлю, то Ізраїль зберігає за собою право на самооборону відповідно до міжнародного права".

ІЗРАЇЛЬ І ЛІВАН ПОГОДИЛИСЯ НА УМОВИ ПЕРЕМИР'Я

Кабінет міністрів Ізраїлю з питань безпеки, за повідомленнями ізраїльських ЗМІ, у вівторок схвалив план перемир'я із "Хезболлою".

Раніше прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу попередив, що тривалість перемир'я залежатиме від того, що відбувається в Лівані, і якщо "Хезболла" знову спробує атакувати Ізраїль і знову відбудує свою інфраструктуру біля кордону, то Ізраїль вживатиме заходів у відповідь.

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Лівану Наджиб Мікаті висловив вдячність президенту США Джо Байдену за посередницькі зусилля в переговорах щодо припинення вогню.

"У мене була телефонна розмова з президентом Джо Байденом, під час якої ми обговорили поточну ситуацію, і я подякував йому за американську підтримку Лівану та зусилля спецпосланника пана Хохштейна (Амос Хохштейн, радник президента США - ІФ-У)", і ми привітали рішення щодо припинення вогню в Лівані, яке стало можливим за посередництва США і Франції", - написав Мікаті на своїй сторінці в соцмережі Х.

"ХЕЗБОЛЛА" ВИВЧАЄ ІЗРАЛЬСЬКУ ПОЗИЦІЮ

У русі "Хезболла" заявили, що мають намір уважно вивчити ізраїльську позицію щодо припинення вогню, повідомили арабські ЗМІ.

"Ми маємо вивчити пункти, на які погодився Нетаньяхгу, до того, як завтра (у середу - ІФ-У) влада Лівану підпише документ", - сказав високопоставлений член "Хезболли" Махмуд Каматі.

За його словами, така перевірка потрібна, щоб переконатися, що ізраїльська сторона не намагається обдурити "Хезболлу".

"Ми, звісно, хочемо завершення ізраїльської агресії. Але не ціною суверенітету нашої країни", - додав Каматі.

У СВІТІ ВІТАЮТЬ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ

Повідомлення про припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном у світі зустріли зі схваленням.

ООН підтримує угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ліванським рухом "Хезболла", заявив Генсек організації Антоніу Гутерреш.

"Генеральний секретар наполегливо закликає сторони повністю поважати й оперативно виконувати всі свої зобов'язання, взяті в рамках цієї угоди", - ідеться в заяві прессекретаря генсека ООН Стефана Дюжарріка.

За його словами, Гутерреш сподівається, що "угода зможе покласти край насильству, руйнуванням і стражданням, яких зазнають народи Ізраїлю та Лівану".

З підтримкою угоди про припинення вогню також виступив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

"Ми сподіваємося, що угоду про припинення вогню буде запроваджено негайно і вона приведе до встановлення міцного миру в Лівані, а також до вжиття термінових заходів зі встановлення миру в Газі та в усьому регіоні", - заявив глава ВООЗ у соцмережі X.

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн висловила сподівання, що угода про припинення вогню між Ізраїлем і рухом "Хезболла" полегшить становище мирних жителів з обох сторін.

"Оголошене припинення вогню між Ізраїлем і "Хезболлою" - дуже обнадійлива новина. Насамперед для ліванського та ізраїльського населення, яке постраждало від бойових дій", - написала глава ЄК у соціальній мережі X у ніч на середу.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, зі свого боку, заявив, що "нині вкрай важливо, щоб припинення вогню зберігалося, щоб гарантувати безпеку громадян Лівану та Ізраїлю, а також повернення внутрішньо переміщених осіб".

Британський прем'єр Кір Стармер високо оцінив "давно назріле" припинення бойових дій і закликав до того, щоб перемир'я "перетворилося на міцне політичне рішення в Лівані".

Угоду підтримав також прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Припинення бойових дій допоможе створити умови для подальшої деескалації напруженості, стабілізації ізраїльсько-ліванського кордону, повного відновлення суверенітету, територіальної цілісності та стабільності Лівану, убезпечить Ізраїль від загрози з боку "Хезболли", - заявив він.