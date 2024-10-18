Вбивство Ях'ї Сінвара: чому це найбільша перемога Ізраїлю над ХАМАС

Вбивство Ях'ї Сінвара стало найбільшою перемогою Ізраїлю у війні проти угруповання ХАМАС у секторі Газа.

Його смерть стала серйозним ударом для організації, яку він перетворив на бойову силу, що завдала найбільшої поразки державі Ізраїль у його історії.

Сінвара вбили не під час запланованої операції спецназу, а в результаті випадкового зіткнення з ізраїльськими військами в Рафаху на півдні Гази.

На фотографії, зробленій на місці подій, Сінвар лежить мертвий у формі серед руїн будівлі, в яку влучив ізраїльський танк.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу похвалив солдатів, але ясно дав зрозуміти, що хоч якою б великою була перемога, це не кінець війни.

Нетаньягу багато разів повторював головні цілі війни - знищення ХАМАС як військової та політичної сили та повернення ізраїльських заручників додому.

Ні того, ні іншого не вдалося досягнути, попри війну, що триває понад рік, в результаті якої загинуло не менше 42 тисяч палестинців, а більша частина Гази лежить у руїнах, зауважує міжнардний редактор BBC і спеціаліст із Близького Сходу Джеремі Бовен.

Заручники, які залишилися в полоні бойовиків, досі не звільнені, а ХАМАС продовжує боротися та іноді вбиває ізраїльських солдатів.

Смерть Сінвара

Це скорочений переклад матеріалу кореспондента BBC з питань безпеки Френка Гарднера, опублікованого на сайті BBC News

Сінвара вважають головним архітектором терактів 7 жовтня 2023 року і він був найбільш розшукуваною людиною в країні.

Він зник на початку війни, спровокованої безпрецедентними атаками ХАМАС, під час бойовики вбили близько 1200 людей, а ще 251 захопили в заручники.

"Ях'я Сінвар - командир... і він мертвий", - заявив речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контрадмірал Даніель Хагарі.

Вважали, що Сінвар провів більшу частину минулого року під землею, ховаючись у тунелях десь під Газою зі своїми охоронцями, майже ні з ким не спілкуючись, побоюючись, що його відстежать та знайдуть. Також були побоювання, що він оточить себе ізраїльськими заручниками як живим щитом.

Але зрештою солдати, які діяли на півдні Гази, вбили Сінвара всередині будівлі, де не було жодних ознак заручників, за даними ЦАХАЛу. Ізраїльські військові оголосили про смерть лідера ХАМАС у четвер після того, як його тіло ідентифікували за допомогою відбитків пальців і стоматологічних записів.

"Той, хто вчинив найстрашнішу різанину в історії нашого народу з часів Голокосту, архітерорист, який убив тисячі ізраїльтян і викрав сотні наших громадян, був убитий сьогодні нашими героїчними солдатами", - заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

"І сьогодні, як ми й обіцяли, ми з ним звели рахунки".

Портрети ізраїльських дітей-заручників на мітингу в Тель-Авіві

Ізраїль уже вбив багатьох інших високопосадових діячів ХАМАС у Газі, усіх їх після терактів 7 жовтня оголосили "мерцями".

Серед них Мохаммед Дейф, лідер військового крила ХАМАС, убитий, за словами ЦАХАЛу, під час авіаудару в Газі в липні.

Вважали, що ідея атаки 7 жовтня належала саме Дейфу, а Сінвар очолив групу, яка спланувала напади.

ХАМАС також звинуватив Ізраїль у вбивстві свого головного лідера Ісмаїла Ганії у Тегерані в липні. Попри те, що Сінвара був у бігах, його призначили наступником.

Виховання та арешти

61-річний Сінвар, відомий як Абу Ібрагім, народився в таборі для біженців Хан-Юніс на півдні сектора Газа. Його батьки були з Ашкелона, але стали біженцями після події, яку палестинці називають "накба" (катастрофа) - масового виселення палестинців з їхніх рідних домівок під час війни, яка почалася після заснування Ізраїлю в 1948 році.

Він здобув освіту в середній школі для хлопчиків в Хан-Юнісі, а потім отримав ступінь бакалавра з арабської мови в Ісламському університеті Гази.

У той час Хан-Юніс був "бастіоном" підтримки Братів-мусульман, сказав Ехуд Яарі, співробітник Вашингтонського інституту близькосхідної політики, який чотири рази брав інтерв'ю у Сінвара у в'язниці.

Ісламістська група "стала масовим рухом для молодих людей, які ходили до мечетей у бідному таборі для біженців", сказав Яарі, і пізніше вона набула такого ж значення для ХАМАС.

Ізраїль вперше заарештував 19-річного Сінвара у 1982 році за "ісламську діяльність", він знову потрапив за ґрати у 1985 році. Приблизно в цей час він завоював довіру засновника ХАМАС шейха Ахмеда Ясіна.

Вони "дуже, дуже зблизилися", сказав Кобі Майкл, старший науковий співробітник Інституту досліджень національної безпеки в Тель-Авіві. Ці стосунки з духовним лідером організації пізніше додадуть Сінвару "ефект німба" всередині руху, додав дослідник.

Через два роки після заснування ХАМАС у 1987 році Сінвар створив організацію внутрішньої безпеки групи - Аль-Маджд, яка вселяла жах. Йому було ще лише 25.

Аль-Маджд став сумно відомим за жорстокі покарання звинувачених у так званих порушеннях моралі. За словам Майкла, Сінвар нападав на магазини, які зберігали "секс-відео", а також відстежував та вбивав усіх, кого підозрювали у співпраці з Ізраїлем.

"Декого з них він вбив своїми руками, і пишався цим, розповідаючи про це мені та іншим", - розказав Яарі.

За словами ізраїльських офіційних осіб, пізніше він зізнався, що покарав підозрюваного інформатора, змусивши брата чоловіка поховати його живцем, закопуючи його ложкою замість лопати.

Яарі сказав, що він "така людина, яка може зібрати навколо себе послідовників, шанувальників - разом із тими, хто просто боїться його і не хоче з ним сваритися".

У 1988 році Сінвар нібито планував викрадення та вбивство двох ізраїльських солдатів. Того ж року Ізраїль заарештував його і засудив за вбивство 12 палестинців. Сінвар отримав чотири довічні терміни.

В ізраїльських вʼязницях

Сінвар провів значну частину свого дорослого життя - понад 22 роки - в ізраїльських в'язницях, з 1988 по 2011 рік. Перебування там, частково в одиночній камері, здається, ще більше радикалізувало його.

Оцінюючи особистість Сінвара, Яарі каже, що він був психопатом. "Але сказати, що він психопат і крапка, було б помилкою, - додає Яарі, - тому що тоді ви упустите цю дивну, складну фігуру".

За словами Яарі, Сінвар був "надзвичайно хитрим, кмітливим - хлопцем, який уміє вмикати та вимикати особисту чарівність".

Коли Сінвар говорив йому, що Ізраїль потрібно знищити, і наполягав, що для євреїв немає місця в Палестині, "він жартував: "можливо, для вас ми зробимо виняток".

Під час ув'язнення Сінвар вивчив іврит, читаючи ізраїльські газети. Яарі розповів, що Сінвар завжди вважав за краще говорити з ним на івриті, хоча Яарі вільно володів арабською.

Сінвара звільнили у 2011 році під час обміну 1027 палестинських та ізраїльських арабських в'язнів на одного ізраїльського заручника, солдата ЦАХАЛу Гілада Шаліта.

На той час Ізраїль завершив окупацію сектора Газа, і ХАМАС переміг на виборах, а потім усунув своїх суперників, партію ФАТХ Ясіра Арафата, скинувши багатьох її членів з дахів високих будівель.

Повернення в Газу

Коли Сінвар повернувся до Гази, його одразу прийняли як лідера, це було пов'язано з його престижем як члена-засновника ХАМАС, який провів стільки років свого життя в ізраїльських в'язницях.

"Але люди також просто боялися його - він вбивав людей своїми руками, - сказав Майкл. - Він був дуже жортсоким, агресивним і харизматичним водночас".

За жорстокість і схильність до насильства Сінвар отримав прізвисько Різник Хан-Юніса.

У 2013 році Сінвара обрали членом Політбюро ХАМАС у секторі Газа, а в 2017 році він очолив організацію.

У 2018 році він заявив, що його намагалися вбити палестинці, лояльні до конкуруючої Палестинської влади (ПА) на Західному березі.

Багато хто в ізраїльському оборонному відомстві вважає, що випустити Сінвара з вʼязниці під час обміну було фатальною помилкою.

Яарі казав, що Сінвар вважав себе "хлопцем, якому судилося звільнити Палестину", і що він "не мав на меті покращити економічну ситуацію та соціальні послуги в Газі".

У 2015 році Державний департамент США офіційно помістив Сінвара у категорію міжнародних терористів.

У травні 2021 року ізраїльська авіація завдала ударів по його дому та офісу в секторі Газа. У квітні 2022 року в телезверненні він закликав людей атакувати Ізраїль будь-якими доступними засобами.

Аналітики вважали його ключовою фігурою, яка пов'язувала політичне бюро ХАМАСу з його збройним крилом, "Бригадами Ізеддін аль-Кассам", які керували нападами 7 жовтня.

Втрата Ях'ї Сінвара стане сейсмічним ударом для ХАМАС.

Тепер організації доведеться вирішити, чи настав час укласти угоду, яка завершить річну військову операцію Ізраїлю, що спустошила сектор Газа.

Або, навпаки, чи продовжувати боротьбу та чинити опір, незважаючи на жахливі жертви цього конфлікту серед палестинських мирних жителів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен нещодавно заявив, що угоду про припинення вогню в Газі досягли на "на 90%". Вбивство Сінвара може стати можливістю нарешті завершити цю угоду та повернути ізраїльських заручників додому.

Воно також може мати протилежний ефект: відштовхнути розлючених членів ХАМАС ще далі, ніж будь-коли, від будь-якого компромісу.