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АНАЛІТИКА

Нового керівника «Хезболли» знищено, стверджує Нетаньягу

 


Ізраїльтянам вдалося знищити Хашема Сафієддіна, якого обрали керівником ліванського шиїтського руху "Хезболла" після ліквідації Хасана Насралли, який тривалий час обіймав цю посаду.

За даними The Times of Israel, загибель Сафієддіна підтвердив глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. За його словами, "його було знищено внаслідок удару по Бейруту минулого четверга".

За твердженням Нетаньягу, загинув і той, хто міг би змінити Сафієддіна на посаді керівника "Хезболли". Водночас ізраїльський прем'єр не назвав цю людину на ім'я.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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