Макрон засудив удар Ірану по Ізраїлю. Франція планує організувати конференцію на підтримку «народу Лівану та його інституцій»

Президент Франції Емманюель Макрон засудив масовану ракетну атаку Ірану проти Ізраїлю та водночас закликав останній зупинити операцію в Лівані.

Як пише "Європейська правда", його заяву наводить BFMTV.

Макрон після екстреного засідання ради з питань оборони "найрішучіше засудив" масований ракетний удар Ірану по території Ізраїлю увечері 1 жовтня та повідомив, що Франція привела у підвищену готовність свої сили на Близькому Сході у зв'язку із загостренням.

Макрон також закликав підтримувану Іраном "Хезболлу" у Лівані припинити дії проти Ізраїлю, Ізраїль - якнайшвидше припинити військові операції, а усі сторони на Близькому Сході - "проявити максимальну стриманість".

Також він оголосив, що Франція планує організувати конференцію на підтримку "народу Лівану та його інституцій".

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз засуджує напад Ірану на Ізраїль та закликає до негайного припинення вогню на близькому Сході.