Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Макрон засудив удар Ірану по Ізраїлю. Франція планує організувати конференцію на підтримку «народу Лівану та його інституцій»

 

Президент Франції Емманюель Макрон засудив масовану ракетну атаку Ірану проти Ізраїлю та водночас закликав останній зупинити операцію в Лівані.

Як пише "Європейська правда", його заяву наводить BFMTV.

Макрон після екстреного засідання ради з питань оборони "найрішучіше засудив" масований ракетний удар Ірану по території Ізраїлю увечері 1 жовтня та повідомив, що Франція привела у підвищену готовність свої сили на Близькому Сході у зв'язку із загостренням.

Макрон також закликав підтримувану Іраном "Хезболлу" у Лівані припинити дії проти Ізраїлю, Ізраїль - якнайшвидше припинити військові операції, а усі сторони на Близькому Сході - "проявити максимальну стриманість".

Також він оголосив, що Франція планує організувати конференцію на підтримку "народу Лівану та його інституцій".

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз засуджує напад Ірану на Ізраїль та закликає до негайного припинення вогню на близькому Сході.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2476
  0,0277
 0,07
EUR
 1
 45,7106
  0,4433
 0,96

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9261  0,11 0,26 41,5800  0,04 0,09
EUR 45,5087  0,22 0,47 46,2504  0,18 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2600  0,00 0,00 41,2800  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес