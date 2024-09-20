Фінансові новини
- |
- 20.09.24
- |
- 00:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Іспанія засудила підрив пейджерів «Хезболли» в Лівані як порушення міжнародного права
23:50 19.09.2024 |
Міністерство закордонних справ Іспанії засудило атаки на мобільні пристрої зв'язку, якими користуються члени угруповання "Хезболла" в Лівані, назвавши їх порушенням міжнародного гуманітарного права і загрозою стабільності в регіоні.
Про це йдеться в заяві іспанського МЗС, яку цитує "Європейська правда".
Мадрид заявив, що засуджує атаки з використанням електронних засобів, що відбулися в Лівані, "які спричинили десятки смертей і тисячі поранень, з численними жертвами серед цивільного населення".
"Невибіркові атаки суперечать міжнародному гуманітарному праву і загрожують безпеці та стабільності Лівану, Ізраїлю та всього регіону", - додали в іспанському зовнішньополітичному відомстві.
Там закликали всі сторони до "стриманості" та наголосили на необхідності "уникнути подальшої ескалації насильства і ризику відкритої війни з непередбачуваними наслідками".
Засудження з боку Іспанії пролунало через кілька годин після того, як президент Палестинської автономії Махмуд Аббас зустрівся з іспанським прем'єр-міністром Педро Санчесом у Мадриді.
У Лівані 17 і 18 вересня дистанційно підірвали пейджери та інші засоби зв'язку, які використовує ліванське воєнізоване угруповання "Хезболла". У результаті загинули щонайменше 37 людей і майже три тисячі отримали поранення.
"Хезболла" офіційно покладає відповідальність за це на Ізраїль. Він офіційно не підтверджував причетності до інциденту, але вдень 19 вересня розпочав атаку на південь Лівану, де базується "Хезболла".
Іспанія є одним із найбільших критиків дій Ізраїлю в секторі Гази та звинувачує його в порушенні гуманітарного права. Вона також офіційно визнала Палестинську державу та вже прийняла вірчі грамоти від її посла.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк зберіг облікову ставку і зменшив за депозитними сертифікатами та рефінансування
|Німеччина передала Україні великий пакет допомоги з понад 20 танками Leopard 1 A5
|ЄП закликав зняти обмеження на удари по РФ західною зброєю
|Посол ЄС: Україна дійсно може вступити у Євросоюз до 2030 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський відвідає наступного тижня США, де зустрінеться з Байденом, Гарріс та Трампом
|Трамп і Гарріс мають рівні шанси у Пенсільванії, - опитування
|Іспанія засудила підрив пейджерів «Хезболли» в Лівані як порушення міжнародного права
|Ізраїль почав масовану військову операцію у Лівані. Що про це відомо
|Україна вперше долучилась до навчань НАТО з протидії дронам
|ЄС дасть постраждалим від повеней країнам доступ до 10 млрд євро
Бізнес
|Microsoft та BlackRock запустять фонд на понад $30 мільярдів для інвестицій у ШІ
|JPMorgan може стати новим партнером Apple у програмі випуску кредитних карток - WSJ
|Уряд США виділяє Intel додаткові $3 мільярди
|Microsoft Office отримає ще більше функцій на основі Copilot
|Китайський автогігант повністю заволодів спільним заводом з Mercedes-Benz в Китаї
|Intel домовилася з Amazon AWS про виготовлення чипів, акції компанії зросли на 8%
|Штучний інтелект потребує енергії: У США зафіксовано бум будівництва газових електростанцій