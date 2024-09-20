Ізраїль почав масовану військову операцію у Лівані. Що про це відомо

Ізраїль завдав масованого удару по цілях "Хезболли" на півдні Лівану. Цьому передувала операція з вибухів тисяч портативних пристроїв - пейджерів і рацій - бойовиків цього угруповання.

Операція ізраїльської армії почалася саме в той момент, коли лідер "Хезболли" Хасан Насралла почав вимовляти промову, присвячену подіям останніх двох днів, коли внаслідок вибухів пейджерів та портативних рацій у Лівані десятки людей загинули та сотні отримали поранення.

Насралла звинуватив Ізраїль в цих атаках, від яких, за його словами, постраждали не тільки члени угруповання, але й цивільні, зокрема діти. За його словами, вибухнуло близько 4 тисяч пейджерів, і деякі з постраждалих ще не включені до офіційних даних.

"Це найчистіший тероризм. Ми назвемо це "різаниною вівторка" і "різаниною середи". Це воєнні злочини, оголошення війни, - каже він. - Бог милостивий і запобіг більшій кількості смертей і поранених. Декілька пейджерів було виведено з ладу чи вимкнено. Деякі з них не були розподілені, все ще були на складі".

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявив, що масові вибухи пристроїв зв'язку в Лівані цього тижня "серйозно порушили" державний сектор охорони здоров'я.

Виступаючи на прес-конференції, Тедрос Аданом Гебрейесус повідомив, що глобальна організація розподілила запаси крові та травматичні набори в країні.

Вдень 19 вересня в соцмережах з'явились кадри прольоту військових літаків Ізраїлю над ліванською столицею Бейрутом. Вони, ймовірно, завдавали удару авіабомбами по об'єктах на півдні країни.

Ізраїльські військові заявили, що двоє їхніх солдатів були вбиті біля північного кордону з Ліваном.

Двоє чоловіків у віці 43 і 20 років "загинули в бою", йдеться в заяві.

Крім того, Армія оборони Ізраїлю розповсюдила заяву, в якій йдеться, що вона прагне знищити лише "терористичний потенціал та інфраструктуру" "Хезболли".

"Протягом десятиліть "Хезболла" використовувала цивільні будинки, прорила під ними тунелі та використовувала мирних жителів як живий щит, перетворивши південний Ліван на зону бойових дій", - йдеться у заяві.

Мета операції, йдеться у заяві, це "забезпечити безпеку на півночі Ізраїлю, щоб мешканці могли повернутися до своїх домівок, й досягти військових цілей".

На кадрах, що розповсюджуються в соціальних мережах, видно, що авіаудари ізраїльська авіація завдає у кількох районах південного Лівану.

Напередодні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що країна "відкриває новий етап війни", а також, що фокус зміщується на північ.

"Нам буде потрібна послідовність з часом, ця війна вимагає великої мужності, рішучості та наполегливості", - додав він.

Раніше цього тижня уряд Ізраїлю переформулював завдання війни, зробивши основною метою повернення ізраїльтян, змушених залишити свої будинки на півночі країни.

Галант наголосив, що військові дії будуть єдиним варіантом у разі провалу дипломатії. Це, за його словами, підвищує перспективу переходу конфлікту з "Хезболлою" на стадію повномасштабної війни.

Хасан Насралла в своїй промові заявив, що "Хезболла" завдасть удару у відповідь Ізраїлю.

"Я не буду говорити про місце, час, локацію, деталі, - додав він. - Ви дізнаєтесь, коли це станеться. Ця розплата відбудеться. Деталі ми зараз не розкриватимемо, тому що ми зараз на чутливій стадії битви".

За його словами, "Хезболла" не дасть 60 тисячам ізраїльтян, які раніше були евакуйовані з півночі країни через атаки з півдня Лівану, повернутися додому.

Умовою їх повернення лідер угруповання називає "припинення ізраїльської агресії" в секторі Газа і на Західному березі Йордану.

Прем'єр-міністр Лівану закликав ООН "зайняти тверду позицію" проти Ізраїлю.

У своїй заяві Наджиб Мікаті каже, що запобігання ізраїльській агресії є не тільки для блага Лівану, але й для "людства в цілому".

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що військові дії Ізраїлю проти "Хезболли" продовжаться.

"Хезболла" - це політично впливова організація мусульман-шиїтів, яка контролює найпотужніше збройне угруповання Лівану.

Західні країни, Ізраїль, арабські країни Перської затоки та Ліга арабських держав визнали її терористичною організацією.

В чому сенс дій Ізраїлю

Як зазначає кореспондент ВВС з питань безпеки Френк Гарднер, прихильники Ізраїлю та багато його громадян вважають операцію з пейджерами та раціями блискучим тактичним ходом, що свідчить про те, що спецслужби країни знову на висоті після катастрофічних промахів, що призвели до рейду ХАМАС 7 жовтня.

Паралельно все частіше звучать заяви про те, що Ізраїль порушив міжнародне право, замінувавши цивільні устрою та завдавши шкоди мирним жителям.

Але, звичайно, Ізраїль досі не визнав, що стояв за цим, і, можливо, ніколи не зробить цього публічно, зазначає Гарднер.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант каже, що операція проти "Хезболли" продовжиться

Безсумнівно, "Хезболлі" завдано величезного удару як у психологічному, так і в оперативному плані.

У короткостроковій перспективі це серйозно ускладнить її комунікацію між керівництвом у південному Бейруті та підрозділами, розкиданими по південному Лівану та долині Бекаа. Це навіть може, як сподіваються деякі, підштовхнути "Хезболлу" до угоди про припинення вогню. Але поки що конфлікт на низькому рівні на північному кордоні Ізраїлю триває.

Щонайменше 60 000 ізраїльтян не можуть повернутися до своїх будинків, і ще більше - на ліванській стороні. Якщо сили "Хезболли" не відступлять до річки Літані, подалі від кордону, цей район залишатиметься небезпечно нестабільним.

Якщо через кілька місяців ситуація не покращає, то виникне питання: який сенс був підривати всі ці пейджери та рації?