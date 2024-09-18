У Лівані знову почали вибухати пейджери бойовиків «Хезболли»

У Лівані сьогодні почали вибухати портативні радіоприймачі. Їх використовує ліванське збройне угруповання "Хезболла".

Про це повідомляє Reuters.

Як пише агентство, ввечері середи у Лівані почали вибухати ручні радіостанції, що використовуються збройним угрупуванням "Хезболла". За попередніми даними, один з вибухів стався поблизу похорону, організованого підтримуваною Іраном "Хезболлою" для загиблих напередодні.

Через загрозу вибухів "Хезболла" наказала своїм бойовикам дистанціюватися від пристроїв зв'язку. А також позбутися пристроїв, що містять літієві батареї або підключені до Інтернету.

Операція з підривом пейджерів "Хезболли"

Вчора ввечері і ЗМІ поширилась інформація про те, що у членів угруповання "Хезболла" на території Лівану вибухнули пейджери, які вони використовували для зв'язку. Відомо, що внаслідок вибухів дев'ятеро бойовиків загинули, поранень зазнали як мінімум 2750 людей.

Вибухи призвели до поранення багатьох членів угруповання. На відео з лікарень видно, що постраждалі мають різні травми обличчя, втратили пальці та отримали серйозні рани на стегнах, де, ймовірно, носили пейджери.

Один із представників "Хезболли", побажавши залишитися анонімним, назвав цей вибух "найбільшим провалом у сфері безпеки" для угруповання з часу початку конфлікту між Ізраїлем та ХАМАСом 7 жовтня 2023 року.

Керівництво "Хезболли" пообіцяло помститися Ізраїлю за цей інцидент, тоді як армія Ізраїлю заявила про свою готовність до можливих нападів з боку бойовиків.