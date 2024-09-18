Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Лівані знову почали вибухати пейджери бойовиків «Хезболли»

У Лівані знову почали вибухати пейджери бойовиків «Хезболли»

 

У Лівані сьогодні почали вибухати портативні радіоприймачі. Їх використовує ліванське збройне угруповання "Хезболла".

Про це повідомляє Reuters.

Як пише агентство, ввечері середи у Лівані почали вибухати ручні радіостанції, що використовуються збройним угрупуванням "Хезболла". За попередніми даними, один з вибухів стався поблизу похорону, організованого підтримуваною Іраном "Хезболлою" для загиблих напередодні.

Через загрозу вибухів "Хезболла" наказала своїм бойовикам дистанціюватися від пристроїв зв'язку. А також позбутися пристроїв, що містять літієві батареї або підключені до Інтернету.

Операція з підривом пейджерів "Хезболли"

Вчора ввечері і ЗМІ поширилась інформація про те, що у членів угруповання "Хезболла" на території Лівану вибухнули пейджери, які вони використовували для зв'язку. Відомо, що внаслідок вибухів дев'ятеро бойовиків загинули, поранень зазнали як мінімум 2750 людей.

Вибухи призвели до поранення багатьох членів угруповання. На відео з лікарень видно, що постраждалі мають різні травми обличчя, втратили пальці та отримали серйозні рани на стегнах, де, ймовірно, носили пейджери.

Один із представників "Хезболли", побажавши залишитися анонімним, назвав цей вибух "найбільшим провалом у сфері безпеки" для угруповання з часу початку конфлікту між Ізраїлем та ХАМАСом 7 жовтня 2023 року.

Керівництво "Хезболли" пообіцяло помститися Ізраїлю за цей інцидент, тоді як армія Ізраїлю заявила про свою готовність до можливих нападів з боку бойовиків.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4508
  0,0408
 0,10
EUR
 1
 46,1099
  0,0146
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1896  0,02 0,06 41,7933  0,03 0,07
EUR 45,8813  0,05 0,11 46,5929  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4450  0,05 0,11 41,4650  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес