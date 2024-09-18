Масштабний підрив пейджерів членів ліванського угруповання "Хезболла" організувала ізраїльська спецслужба "Моссад". Операція готувалася тривалий час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначило високопоставлене джерело у ліванській службі безпеки, "Хезболла" замовила 5 тисяч пейджерів тайванської компанії Gold Apollo, що були ввезені до країни на початку цього року. Джерело показало фотографію моделі пейджера AP924, який, як й інші пейджери, у бездротовому режимі приймає та відображає текстові повідомлення, але не може здійснювати телефонні дзвінки.

Бойовики використовують пейджери як низькотехнологічні засоби зв'язку, намагаючись ухилитися від ізраїльського відстеження їхнього місцезнаходження. Однак, за словами ліванського джерела, пристрої були модифіковані ізраїльською спецслужбою "на виробничому рівні".

"Моссад вживив у пристрій плату з вибуховим матеріалом, що може отримувати код. Її дуже важко виявити будь-яким способом. Навіть за допомогою будь-якого приладу або сканера", - сказав співрозмовник.

Джерело повідомило, що 3 тисячі пейджерів вибухнули після надсилання закодованого повідомлення, що одночасно активувало вибухівку.

Інше джерело в органах безпеки повідомило Reuters, що в нових пейджерах було заховано до трьох грамів вибухівки, яку "Хезболла" не помічала місяцями.

Проаналізовані агентством знімки знищених пейджерів, показали формат і наклейки на задній панелі, що відповідають пейджерам, які виготовлені компанією Gold Apollo з Тайбею (Тайвань).

Операція з підривом пейджерів "Хезболли"

У вівторок, 17 вересня, у багатьох членів угруповання "Хезболла" на території Лівану майже одночасно вибухнули пейджери, які вони використовували для зв'язку.

Внаслідок операції дев'ятеро бойовиків загинули, поранень зазнали як мінімум 2750 людей.

Вибухи поранили багатьох членів угруповання. На кадрах з лікарень видно, що уражені чоловіки отримали травми різного ступеня на обличчі, втратили пальці та мають зяючі рани на стегнах, де, ймовірно, носили пейджери.

Один із представників "Хезболли" на умовах анонімності заявив, що вибух став "найбільшим порушенням безпеки" угруповання з часу конфлікту в Секторі Газа між Ізраїлем та ХАМАСом, що спалахнув 7 жовтня 2023 року.

Керівництво "Хезболли" пообіцяла помститися Ізраїлю за операцію.

В армії Ізраїлю заявили про готовність до помсти бойовиків.