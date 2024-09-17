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АНАЛІТИКА

Сотні бойовиків «Хезболли» зазнали поранень через масовий вибух пейджерів, - ЗМІ

 

У Лівані сьогодні, 17 вересня, у бойовиків Хезболли масово вибухнули пейджери, які вони використовують для зв'язку. Відомо про велику кількість поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і The Times of Israel.

За інформацією джерела Reuters, сотні бойовиків "Хезболли" отримали поранення внаслідок інциденту. Вибухи лунали як у столиці Лівану, Бейруті, так і в південній частині країни. При цьому вони продовжували звучати навіть за півгодини після перших детонацій.

На цьому тлі Центр кризових операцій Лівану попросив усіх медичних працівників вирушити до своїх лікарень, щоб допомогти впоратися з величезною кількістю поранених, яких направляють для надання невідкладної допомоги.

У той же час, як пише The Times of Israel, ліванські ЗМІ повідомляють, що причиною вибухів стало зламування портативних пейджерів бойовиків "Хезболли", яке нібито організував Ізраїль.

Також журналісти в Лівані стверджують, що всього внаслідок інциденту понад тисячу поранених. Щонайменше п'ять постраждалих - у тяжкому стані. Про загиблих інформації немає.

Серед поранених, за непідтвердженою інформацією, може бути посол Ірану у Лівані Моджтаба Амані.

Офіційні особи Ізраїлю поки що не коментують інцидент.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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