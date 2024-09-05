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Нетаньяху вимагає безстрокового контролю на кордоні Гази з Єгиптом
09:22 05.09.2024 |
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль повинен зберегти безстроковий контроль на кордоні Гази з Єгиптом. Контроль над Філадельфійським коридором - одна з ключових розбіжностей на переговорах щодо припинення вогню у Секторі Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Коментар Нетаньяху прозвучав у той момент, коли Сполучені Штати розробляють нову пропозицію щодо припинення вогню та звільнення заручників, сподіваючись вийти з довгого глухого кута та покласти край війні, яка триває майже 11 місяців.
У рамках багатоетапної угоди про перемир'я ХАМАС вимагав можливого повного виходу Ізраїлю з Гази.
Єгипет, посередник у переговорах разом із США та Катаром, також вимагав конкретних часових рамок для виходу ізраїльських військ із Філадельфійського коридору. В середу Об'єднані Арабські Емірати, які встановили офіційні відносини з Ізраїлем у 2020 році, також розкритикували позицію Тель-Авіва.
У розмові з іноземними журналістами Нетаньяху повторив свою позицію, згідно з якою Ізраїль повинен зберегти контроль над кордоном, щоб запобігти переозброєнню ХАМАС шляхом контрабанди зброї в Газу. Він сказав, що життєво важливою частиною військової мети є забезпечення того, щоб ХАМАС не повторив атаку 7 жовтня на Ізраїль.
Він сказав, що Ізраїль розгляне можливість виходу з коридору лише тоді, коли матиме альтернативні сили для його контролю.
"Приведіть мені будь-кого, хто насправді покаже нам... що вони дійсно можуть запобігти повторенню" контрабанди, сказав він. "Я не бачу, щоб це відбувалося зараз. І поки цього не станеться, ми будемо там", - додав прем'єр.
У середині серпня офіційні особи США заявили, що зусилля щодо досягнення угоди наближаються до завершальної стадії.
Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав запропоновану угоду "можливо, найкращою та останньою можливістю" для припинення вогню та звільнення заручників.
Ізраїль і ХАМАС звинуватили один одного в перешкоджанні досягненню угоди.
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