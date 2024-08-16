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ХАМАС відмовився прийняти новий варіант угоди про перемир'я в Газі, оскільки в ньому не врахували умов руху
23:28 16.08.2024 |
Палестинський рух ХАМАС відкинув запропонований США новий варіант угоди про перемир'я з Ізраїлем, оскільки він не містить озвучених раніше палестинським рухом умов, повідомляє Associated Press із посиланням на заяву угруповання.
"У заяві рух повідомив, що нещодавня пропозиція суттєво відрізняється від попередньої версії, яку вони в принципі узгодили, маючи на увазі, що вони не готові її прийняти", - інформує агентство.
Зі свого боку ЕФЕ повідомляє, що в ХАМАС закликали включити в угоду їхні положення, а не вимоги, які Ізраїль висунув пізніше.
Водночас в офісі ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньягу заявили, що Ізраїль цінує зусилля США і посередників на переговорах і спроби переконати ХАМАС прийняти положення угоди.
"Ізраїль цінує зусилля США і посередників щодо переконання ХАМАС у плані відмови руху від угоди щодо заручників. Основні принципи Ізраїлю добре відомі посередникам і США, і Ізраїль сподівається, що їхній тиск на ХАМАС приведе до того, що рух ухвалить положення від 27 травня для реалізації деталей угоди", - наводить кореспондент Axios Барак Равід витяги із заяви канцелярії Нетаньягу.
Раніше в п'ятницю повідомлялося, що на переговорах у Досі США за підтримки Єгипту і Катару "представили всеохоплюючу пропозицію, що ґрунтується на домовленостях, досягнутих за останній тиждень, і усуває прогалини в можливій угоді так, щоб забезпечити швидку реалізацію угоди", - наголошується у пресрелізі.
Переговори щодо припинення вогню і звільнення заручників, яких тримають у Секторі Гази, розпочалися в Досі в четвер за посередництва Катару, Єгипту і США.
Наприкінці травня президент США Джо Байден закликав Ізраїль і ХАМАС ухвалити нову пропозицію щодо перемир'я, що складається з трьох фаз. Перша фаза розрахована на шість тижнів: протягом цього часу в Секторі Гази встановлюється перемир'я, звільняється частина заручників, яких тримають у Газі, в обмін на сотні палестинських в'язнів, нарощуються постачання гуманітарної допомоги. Крім того, ізраїльські військові залишать населені пункти в Секторі Гази. Сторони розпочинають переговори про безстрокове припинення бойових дій.
Під час другої фази плану Ізраїль повністю виводить усі сили з Гази, палестинські угруповання звільняють заручників, які залишилися, а припинення вогню стає безстроковим за умови, що ХАМАС дотримуватиметься всіх узятих на себе зобов'язань.
Третя фаза передбачає початок реалізації плану з відновлення Гази за підтримки світової спільноти.
10 червня Радбез ООН ухвалив резолюцію із закликом погодитися на запропоновану американським президентом угоду про перемир'я в Секторі Гази.
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