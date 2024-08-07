Блінкен каже, що перемовини Ізраїлю і ХАМАС «на фінальному етапі»

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що перемовини між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС, які можуть покласти край активним бойовим діям, вже на фінальному етапі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euronews.

Блінкен сказав, що перемовини задля припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС досягли "фінального етапу" і США взаємодіють з Єгиптом і Катаром для укладання угоди.

"Всі у регіоні мають розуміти, що подальші атаки лише продовжують конфлікт, нестабільність та небезпеку для всіх. А нові атаки лише підвищують ризик небезпечних наслідків, які ніхто достовірно не може передбачити і повною мірою контролювати", - зазначив держсекретар.

Як відомо, США підготувалися до очікуваної помсти Ірану Ізраїлю, до якої може долучитись також підтримуване Іраном угруповання "Хезболла", що діє на території Лівану.

Очільник Пентагону оголосив про передислокацію американських військ. Близько десятка винищувачів F/A-18 з авіаносця США "Теодор Рузвельт" перелетіли на військову базу на Близькому Сході.

Низка авіакомпаній останніми днями не виконують рейси до Лівану, а деякі - і до Ізраїлю через безпекові ризики.