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АНАЛІТИКА

ООН підтвердила «можливу причетність» 9 співробітників UNRWA до нападу ХАМАС на Ізраїль

 

В Організації Об'єднаних Націй підтвердили "можливу причетність" дев'ятьох співробітників Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (БАПОР, в оригіналі - UNRWA) до нападу на Ізраїль, який 7 жовтня 2023 року вчинило палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС, визнане в Сполучених Штатах Америки та Європейському Союзі терористичною організацією.

"Щодо дев'ятьох осіб доказів було достатньо, щоб зробити висновок, що вони могли бути причетні до нападів 7 жовтня", - цитує міжнародна агенція Reuters слова заступника речника ООН Фархана Хака в понеділок, 5 серпня. За його словами, їх звільнять, уточнює AFP.

Нагадаємо, що Ізраїль на початку року висунув звинувачення щодо 19 працівників БАПОР у причетності до нападу ХАМАСу на країну. Це змусило уряди багатьох країн різко призупинити фінансування агентства, в тому числі найбільшого його донора - США, що поставило під загрозу зусилля ООН з надання гуманітарної допомоги палестинцям у Секторі Гази. Згодом низка країн відновила виплати через "відсутність доказів" ізраїльських звинувачень та "катастрофічну гуманітарною ситуацію" в Газі.

БАПОР надає допомогу палестинським біженцям з 1949 року. На початку цього року глава агентства Філіп Лаццаріні закликав Ізраїль "припинити кампанію" проти організації "обурливими", за його словами, закидами щодо її співробітників.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

7 жовтня 2023-го терористи ХАМАСу завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторгнулись на його територію та влаштували там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали близько 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази. Частину з них пізніше відпустили в обмін на звільнення Ізраїлем великої кількості палестинців, понад 40 вважаються загиблими, більше сотні залишаються в полоні.

Ізраїль у відповідь, реалізуючи право на захист, оголосив війну ХАМАСу. Ізраїльська армія завдає масованих ударів по густонаселеному Сектору Гази, що перебуває під контролем ХАМАСу, а також проводить там наземну воєнну операцію. Підконтрольні ХАМАСу служби охорони здоров'я стверджують, що в Секторі Гази загинули понад 38 тисяч людей, але підтвердити ці дані з незалежних джерел неможливо. Міжнародна спільнота критикує Ізраїль за складну гуманітарну ситуацію, спричинену бойовими діями в регіоні.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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