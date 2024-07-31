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АНАЛІТИКА

США відреагували на удар Ізраїлю по Бейруту

США відреагували на удар Ізраїлю по Бейруту

 

Білий дім підтвердив відданість безпеці Ізраїлю після удару ізраїльських військових по Бейруту. В результаті цього удару, за даними Ізраїлю, загинув високопоставлений командир Хезболли Фуад Шукр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

"Наша відданість безпеці Ізраїлю є непорушною і непохитною, незважаючи на всі загрози, які підтримує Іран, включаючи ліванську Хезболлу», - заявила представник Ради національної безпеки США Адрієнна Вотсон.

Вона сказала, що ракетний обстріл, внаслідок якого в суботу в Мадждаль-Шамсі загинули 12 ізраїльтян, був "жахливим".

"Ізраїль має право захищати себе від серйозних загроз, з якими він стикається", - заявила Вотсон.

"Водночас Сполучені Штати продовжують працювати над дипломатичним рішенням, щоб покласти край цим жахливим атакам і дозволити громадянам з обох боків безпечно повернутися до своїх будинків", - додала вона.

Неназвані ізраїльський і американський чиновники сказали в коментарі виданню, що Ізраїль заздалегідь попередив США про удар по Бейруту.

Нагадаємо, загострення між Ізраїлем та Ліваном сталося минулої суботи, коли Хезболли, за інформацією Ізраїлю, завдала удару по місту Мадждаль-Шамс, яке знаходиться на Голанських висотах. Ракета влучила по футбольному полю, загинуло більш як 10 людей, ще понад 30 отримали поранення.

30 липня ЦАХАЛ завдав авіаудару по столиці Лівану Бейруту. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант оприлюднив заяву, в якій говориться, що Хезболла "перетнула червону лінію".


Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що внаслідок удару загинула жінка і двоє дітей та поранено ще 68 людей. Армія Ізраїлю заявила про ліквідацію верховного командира Хезболли Фуада Шукра.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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