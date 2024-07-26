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Гарріс після зустрічі з Нетаньяху заявила, що «не мовчатиме» про страждання в Газі
09:00 26.07.2024 |
Віцепрезидентка США та ймовірна кандидатка у президенти від демократів Камала Гарріс на зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу жорстко закликала його до кроків, які зменшать страждання цивільного населення у секторі Гази.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
Після зустрічі з Нетаньягу віч-на-віч у четвер Гарріс заявила у телевізійному зверненні, що війні у секторі Гази "час завершитися".
"Ми не можемо дозволити собі мовчати про ці страждання, і я не збираюся мовчати", - сказала Камала Гарріс.
Тональність її заяв відзначили як дуже гостру і як сигнал про те, що у разі перемоги Гарріс на виборах вона може бути жорсткішою у відносинах з Ізраїлем, аніж Джо Байден.
Байден під час своєї зустрічі з Нетаньягу закликав його працювати над усуненням останніх перешкод для перемир'я та для надходження гуманітарної допомоги.
У США вважають, що Ізраїль і верхівка ХАМАС дуже близькі до домовленості про зупинку бойових дій на 6 тижнів в обмін на звільнення бойовиками частини заручників, зокрема жінок, людей похилого віку і тих, які нездужають або поранені.
"У перемовинах були обнадійливі зрушення, і, як я щойно казала прем'єру Біньяміну Нетаньягу, настав час нарешті укласти цю угоду", - сказала Гарріс.
Після зустрічі з Гарріс ізраїльський прем'єр зустрінеться також з Дональдом Трампом у його маєтку у Флориді.
Емоції довкола війни Ізраїлю і ХАМАС після початку масштабної операції Ізраїлю проти бойовиків у секторі Гази у відповідь на їхній набіг 7 жовтня спричинили розкол у лавах демократів, оскільки частина прихильників партії мають пропалестинські настрої.
Проте і відносини між Байденом і Нетаньяху вважаються напруженими. Нещодавно ізраїльський прем'єр спровокував кризу, опублікувавши відео, в якому він різко розкритикував уряд США за затримку поставок зброї.
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