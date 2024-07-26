Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Гарріс після зустрічі з Нетаньяху заявила, що «не мовчатиме» про страждання в Газі

 

Віцепрезидентка США та ймовірна кандидатка у президенти від демократів Камала Гарріс на зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу жорстко закликала його до кроків, які зменшать страждання цивільного населення у секторі Гази.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Після зустрічі з Нетаньягу віч-на-віч у четвер Гарріс заявила у телевізійному зверненні, що війні у секторі Гази "час завершитися".

"Ми не можемо дозволити собі мовчати про ці страждання, і я не збираюся мовчати", - сказала Камала Гарріс.

Тональність її заяв відзначили як дуже гостру і як сигнал про те, що у разі перемоги Гарріс на виборах вона може бути жорсткішою у відносинах з Ізраїлем, аніж Джо Байден.

Байден під час своєї зустрічі з Нетаньягу закликав його працювати над усуненням останніх перешкод для перемир'я та для надходження гуманітарної допомоги.

У США вважають, що Ізраїль і верхівка ХАМАС дуже близькі до домовленості про зупинку бойових дій на 6 тижнів в обмін на звільнення бойовиками частини заручників, зокрема жінок, людей похилого віку і тих, які нездужають або поранені.

"У перемовинах були обнадійливі зрушення, і, як я щойно казала прем'єру Біньяміну Нетаньягу, настав час нарешті укласти цю угоду", - сказала Гарріс.

Після зустрічі з Гарріс ізраїльський прем'єр зустрінеться також з Дональдом Трампом у його маєтку у Флориді.

Емоції довкола війни Ізраїлю і ХАМАС після початку масштабної операції Ізраїлю проти бойовиків у секторі Гази у відповідь на їхній набіг 7 жовтня спричинили розкол у лавах демократів, оскільки частина прихильників партії мають пропалестинські настрої.

Проте і відносини між Байденом і Нетаньяху вважаються напруженими. Нещодавно ізраїльський прем'єр спровокував кризу, опублікувавши відео, в якому він різко розкритикував уряд США за затримку поставок зброї.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1977
  0,0197
 0,05
EUR
 1
 44,6830
  0,0214
 0,05

Курс обміну валют на вчора, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9904  0,09 0,22 41,6463  0,10 0,24
EUR 44,5889  0,08 0,19 45,4052  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1900  0,02 0,04 41,2100  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес