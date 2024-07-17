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АНАЛІТИКА

Греція продасть США десятки винищувачів для України, - Al Jazeera

 

Греція збирається вивести з експлуатації 32 старих винищувачі F-16 Block-30 та продати їх Сполученим Штатам для подальшої передачі ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

За даними джерел видання, Афіни планують продати ці літаки назад до США. Там їх модернізують і передадуть Україні.

В обмін комітет Конгресу США дозволив Греції купити до 40 багатоцільових літаків п'ятого покоління F-35. Країна також планує модернізувати 82 одиниці F-16 до Block-70 та закупити у Франції 24 винищувачі Dassault Rafale четвертого покоління.

Один із представників ВПС Греції зазначив, що продаж 32 F-16 створить велику прогалину у військово-повітряних силах країни. За його словами, має бути кворум із приблизно 200 літаків, чого неможливо домогтися з сучаснішими і дорожчими

Стаття на тему:

08.04.2024 Греція може передати Україні винищувачі F-16, - ЗМІ
Уряд Греції може передати Україні до 32 одиниць винищувачів F-16. За даними News Break, грецький уряд планує продати 108 винищувачів, що підлягають виведенню з експлуатації (32 одиниці F-16C/-D Block 30, 24 одиниці Mirage 2000-5 Mk. 2 і 33 одиниці F-4E PI2000).
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Греція, США
 

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