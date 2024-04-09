Фінансові новини
- |
- 09.04.24
- |
- 01:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Греція може передати Україні винищувачі F-16, - ЗМІ
15:50 08.04.2024 |
Уряд Греції може передати Україні до 32 одиниць винищувачів F-16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Break.
За даними видання, грецький уряд планує продати 108 винищувачів, що підлягають виведенню з експлуатації (32 одиниці F-16C/-D Block 30, 24 одиниці Mirage 2000-5 Mk. 2 і 33 одиниці F-4E PI2000).
"Дійсно, у липні 2022 року було запитано позитивний висновок відповідного парламентського комітету на продаж винищувачів і супутнього та периферійного обладнання (запасні частини, тренажери, прилади та матеріали), вартість яких оцінювалася в 117 млн євро. Продаж так і не відбувся, а стан винищувачів, що перебувають на відкритому зберіганні, постійно погіршується", - йдеться в матеріалі.
При цьому наголошується, що вартість 108 винищувачів може становити приблизно від 2 до 2,5 млрд євро.
"Зовсім інша справа - 32 F-16C/-D Block 30, передача яких Україні практично не викликає сумнівів. Нагадаємо, що за час служби винищувачі цього типу пройшли дві модернізації конструкції і наразі в середньому витратили близько 60 % граничного терміну служби", - йдеться в матеріалі.
На думку журналістів, не можна так само впевнено оцінити, куди можуть піти 24 Mirage 2000-5 Mk.2, з яких 14 - нового будівництва, а решта - модернізація старих Mirage 2000EGM/-BGM.
"Логічними варіантами є передача Україні або продаж Індії, зрозуміло, зі схвалення Франції", - йдеться в матеріалі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Схвалений комітетом Ради законопроєкт Кабміну про перезавантаження БЕБ зазнав критики й після оновлення
ТОП-НОВИНИ
|Комітет Ради визначив штрафи за ухиляння від мобілізації
|У ЄС погодили обмеження на імпорт агропродукції з України
|ОГП розслідує інцидент з ТЦК і журналістом «Слідства.інфо»
|Реформа БЕБ: Комітет cхвалив нову редакцію законопроєкту, але без зауважень бізнесу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЦАХАЛ ліквідував одного з командирів «Хезболли»
|Україна домовилася про відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною
|США застерегли Ізраїль від операції в Рафаху після заяви Нетаньягу про дату штурму
|Нетаньяху заявив, що в Ізраїлю є дата введення ЦАХАЛ у Рафах
|У ЄС погодили обмеження на імпорт агропродукції з України
|Лідери Франції та Британії домовились збільшити постачання снарядів і ППО для України
Бізнес
|За розширені оновлення безпеки Windows 10 компаніям доведеться платити від $61 за перший рік
|Microsoft та Quantinuum заявили про «прорив» у квантових обчисленнях — 14 тис. експериментів без помилок
|Попит на нові вантажівки в Україні за рік зріс на третину
|BMW показала майбутнє кросоверів – Vision Neue Klasse X
|Mercedes представив оновлений G-Class
|Середня зарплата новачків в IT складає $600 — статистика
|Ексклюзивів буде менше: новий керівник PlayStation вступив на посаду і реалізовуватиме нову бізнес-стратегію компанії