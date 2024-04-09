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АНАЛІТИКА

Греція може передати Україні винищувачі F-16, - ЗМІ

 

Уряд Греції може передати Україні до 32 одиниць винищувачів F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Break.

За даними видання, грецький уряд планує продати 108 винищувачів, що підлягають виведенню з експлуатації (32 одиниці F-16C/-D Block 30, 24 одиниці Mirage 2000-5 Mk. 2 і 33 одиниці F-4E PI2000).

"Дійсно, у липні 2022 року було запитано позитивний висновок відповідного парламентського комітету на продаж винищувачів і супутнього та периферійного обладнання (запасні частини, тренажери, прилади та матеріали), вартість яких оцінювалася в 117 млн євро. Продаж так і не відбувся, а стан винищувачів, що перебувають на відкритому зберіганні, постійно погіршується", - йдеться в матеріалі.

При цьому наголошується, що вартість 108 винищувачів може становити приблизно від 2 до 2,5 млрд євро.

"Зовсім інша справа - 32 F-16C/-D Block 30, передача яких Україні практично не викликає сумнівів. Нагадаємо, що за час служби винищувачі цього типу пройшли дві модернізації конструкції і наразі в середньому витратили близько 60 % граничного терміну служби", - йдеться в матеріалі.

На думку журналістів, не можна так само впевнено оцінити, куди можуть піти 24 Mirage 2000-5 Mk.2, з яких 14 - нового будівництва, а решта - модернізація старих Mirage 2000EGM/-BGM.

"Логічними варіантами є передача Україні або продаж Індії, зрозуміло, зі схвалення Франції", - йдеться в матеріалі.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Греція
 

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