Ізраїль ліквідував одного з верховних командирів «Хезболли»

Армія Ізраїлю в середу, 3 липня, завдала удару по південних районах Лівану та ліквідувала одного з верховних командирів ісламського терористичного угруповання "Хезболла".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що біля міста Тир на півдні Лівану ізраїльські військові ліквідували Мохаммеда Насера. Його вважають командиром підрозділу, що відповідальний за обстріл Ізраїлю з південно-західної частини Лівану.

Джерела в Лівані повідомили, що Насер відповідав за частину операцій "Хезболли" на кордоні. Одне з джерел повідомило, що також загинув інший боєць угруповання і цивільна особа.

Насер був того ж рангу і значення, що і Талеб Абдалла, - верховний командир, якого вбили внаслідок ізраїльського удару в червні.

У заяві ізраїльських військових сказано, що Насер і Абдалла "були двома найвідомішими терористами "Хезболли" на півдні Лівану".

Високопоставлений політик "Хезболли" Хасан Фадлалла сказав, що Насер знав, що він був мішенню, але не залишав поле бою впродовж дев'яти місяців. За його словами, "Хезболла" завдасть "каральної відповіді" Ізраїлю за "його злочин, щоб цей ворог зрозумів, що рука опору довга".

Обстріл помсти

Ліквідація командира "Хезболли" не могла залишитися без відповіді. Ізраїльський 12-й канал повідомив, що з території Лівану по північному Ізраїлю було випущено десятки ракет. Повідомлень про жертви не надходило. Міноборони Ізраїлю повідомило, що в кількох районах на півночі країни пролунали сирени повітряної тривоги.

Ізраїльські військові не назвали кількість випущених ракет, але повідомили, що більшість із них впали на відкритій місцевості, деякі були перехоплені, а кілька ракет впали у районі Кір'ят-Шмони.

За даними джерела, ніхто не постраждав, але пожежники працюють над гасінням низки пожеж, що виникли внаслідок ракетного обстрілу.

Після залпів ізраїльські винищувачі завдали удару по пускових установках "Хезболли", що використовувалися для обстрілу.

Загроза війни Ізраїлю з Ліваном

Терористи угруповання "Хезболла" активізували обстріли території Ізраїлю після нападу ісламського руху ХАМАС на Сектор Газа у жовтні 2023 року, а також початку Тель-Авівом воєнної операції з ліквідації палестинських терористів.

За даними Reuters, в результаті ізраїльських атак у Лівані загинуло понад 300 бойовиків "Хезболли" і 87 цивільних осіб. Ізраїль заявляє, що вогонь з Лівану вбив 18 солдатів і 10 цивільних осіб.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що ізраїльські війська завдають "дуже сильних ударів по Хезболлі щодня" і будуть готові вжити будь-яких необхідних заходів проти угруповання, хоча перевага надається досягненню домовленостей шляхом переговорів.

Тим часом військове командування Ізраїлю затвердило плани наступу на Ліван. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про перекидання військ до кордону з Ліваном.