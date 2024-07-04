Фінансові новини
- |
- 04.07.24
- |
- 15:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ізраїль ліквідував одного з верховних командирів «Хезболли»
09:50 04.07.2024 |
Армія Ізраїлю в середу, 3 липня, завдала удару по південних районах Лівану та ліквідувала одного з верховних командирів ісламського терористичного угруповання "Хезболла".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що біля міста Тир на півдні Лівану ізраїльські військові ліквідували Мохаммеда Насера. Його вважають командиром підрозділу, що відповідальний за обстріл Ізраїлю з південно-західної частини Лівану.
Джерела в Лівані повідомили, що Насер відповідав за частину операцій "Хезболли" на кордоні. Одне з джерел повідомило, що також загинув інший боєць угруповання і цивільна особа.
Насер був того ж рангу і значення, що і Талеб Абдалла, - верховний командир, якого вбили внаслідок ізраїльського удару в червні.
У заяві ізраїльських військових сказано, що Насер і Абдалла "були двома найвідомішими терористами "Хезболли" на півдні Лівану".
Високопоставлений політик "Хезболли" Хасан Фадлалла сказав, що Насер знав, що він був мішенню, але не залишав поле бою впродовж дев'яти місяців. За його словами, "Хезболла" завдасть "каральної відповіді" Ізраїлю за "його злочин, щоб цей ворог зрозумів, що рука опору довга".
Обстріл помсти
Ліквідація командира "Хезболли" не могла залишитися без відповіді. Ізраїльський 12-й канал повідомив, що з території Лівану по північному Ізраїлю було випущено десятки ракет. Повідомлень про жертви не надходило. Міноборони Ізраїлю повідомило, що в кількох районах на півночі країни пролунали сирени повітряної тривоги.
Ізраїльські військові не назвали кількість випущених ракет, але повідомили, що більшість із них впали на відкритій місцевості, деякі були перехоплені, а кілька ракет впали у районі Кір'ят-Шмони.
За даними джерела, ніхто не постраждав, але пожежники працюють над гасінням низки пожеж, що виникли внаслідок ракетного обстрілу.
Після залпів ізраїльські винищувачі завдали удару по пускових установках "Хезболли", що використовувалися для обстрілу.
Загроза війни Ізраїлю з Ліваном
Терористи угруповання "Хезболла" активізували обстріли території Ізраїлю після нападу ісламського руху ХАМАС на Сектор Газа у жовтні 2023 року, а також початку Тель-Авівом воєнної операції з ліквідації палестинських терористів.
За даними Reuters, в результаті ізраїльських атак у Лівані загинуло понад 300 бойовиків "Хезболли" і 87 цивільних осіб. Ізраїль заявляє, що вогонь з Лівану вбив 18 солдатів і 10 цивільних осіб.
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що ізраїльські війська завдають "дуже сильних ударів по Хезболлі щодня" і будуть готові вжити будь-яких необхідних заходів проти угруповання, хоча перевага надається досягненню домовленостей шляхом переговорів.
Тим часом військове командування Ізраїлю затвердило плани наступу на Ліван. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про перекидання військ до кордону з Ліваном.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський про Єрмака: Потужний менеджер, якого я поважаю, а дезінформація стосовно нього - це політика тих, хто незадоволений мною
ТОП-НОВИНИ
|Лукашенко йде на поступки: як Заходу вдалося налякати владу Білорусі
|США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
|Елітні авто та маєтки: НАЗК знайшло у ексзаступника генпрокурора Вербицького необґрунтованих активів на 29 мільйонів
|Дефолт: коли і чим він загрожує Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Члени ОПЕК+ продовжують порушувати власні квоти на видобуток нафти - ЗМІ
|Інфляція в Туреччині в червні сповільнилася вперше за 8 місяців
|ЗМІ: Новому альянсу Бабіша й Орбана у Європарламенті не вдалося залучити двох цінних партнерів
|Зеленський прокоментував пропозицію Орбана щодо припинення вогню
|У Зеленського спростували домовленість про інтерв'ю Такеру Карлсону
|Росія вилетіла з десятки найбільших економік світу
|Ердоган пропонував РФ допомогу у припиненні війни, Кремль одразу відмовив
Бізнес
|Боти становлять 42% від усього вебтрафіку
|Торговельна «війна»: Байден відкликав 8 ліцензій для китайської компанії Huawei
|Meta змінює маркування фото з використанням штучного інтелекту через численні скарги від фотографів
|Бум електромобілів уже закінчився - чи тільки починається?
|Уоррен Баффет розповів, яка доля чекає на його багатство після смерті
|Meta стала наступною компанією, яку ЄС підозрює у порушенні «Закону про цифрові ринки»
|Зарплати деяких IT-фахівців відчутно зросли, але в інших - не все так добре