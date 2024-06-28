Розвідка США заявляє про наближення війни між Ізраїлем і «Хезболлою»

Американська розвідка вважає, що масштабне протистояння між Ізраїлем і Хезболлою, імовірно, вибухне найближчими кількома тижнями, якщо Єрусалим і ХАМАС не дійдуть згоди про припинення вогню в Секторі Гази, повідомляє Politico.

Видання зазначає, що американські чиновники намагаються переконати обидві сторони в необхідності деескалації. Це завдання було б набагато простішим, якщо в Газі встановити режим припинення вогню.

Але ця угода перебуває на стадії напружених переговорів і американські чиновники не впевнені, що Ізраїль і ХАМАС погодяться на запропоновану угоду найближчим часом.

За словами двох високопоставлених американських чиновників, поінформованих про дані розвідки, ЦАХАЛ і Хезболла розробили плани бойових дій і намагаються закупити додаткову зброю.

Обидві сторони публічно заявляють, що не хочуть війни, але чиновники США дедалі частіше вважають, що інтенсивні бойові дії, найімовірніше, почнуться, незважаючи на зусилля, спрямовані на їх запобігання.

За словами іншого анонімного високопоставленого американського чиновника, ризик зараз вищий, ніж будь-коли за останні тижні.

Війна між Ізраїлем і "Хезболлою" може розпалити конфлікт, який змусить США допомогти захистити Єрусалим і підштовхне адміністрацію президента США Джо Байдена до глибшого втручання в регіон, який вона намагалася роками покинути. Це також загрожує черговою гуманітарною катастрофою, яка завдасть удару по гуманітарній спільноті в той час, коли вона і без того перебуває на межі виснаження та намагається впоратися з кризою в Секторі Гази.

Американська розвідка пропонує дещо консервативніші оцінки, ніж ті, що надходять з Європи. Деякі європейські країни підрахували, що війна між Ізраїлем і Хезболлою може початися за лічені дні. Багато з них порадили своїм громадянам покинути Ліван. Канада також готується евакуювати тисячі людей із країни. Державний департамент у четвер видав рекомендації для громадян США, закликаючи їх "рішуче переглянути" поїздки до Лівану.

Два високопоставлені чиновники наголосили, що неясно, коли саме може початися війна, але зазначили, що Ізраїль намагається швидко відновити свої запаси і військовий потенціал.

Прессекретарка Ради національної безпеки Адрієн Вотсон заявила, що адміністрація працює над "дипломатичним рішенням", яке дало б змогу ізраїльським і ліванським громадянам повернутися до своїх домівок.

"Ми також продовжуємо докладати зусиль для досягнення угоди, яка призведе до тривалого припинення війни в Газі. Угода про припинення вогню і звільнення заручників у Газі прискорить можливість прогресу, включно з тривалою безпекою і спокоєм уздовж північного кордону Ізраїлю з Ліваном. Ця угода зараз укладається з ХАМАС. Рішення в руках ХАМАС", - сказала Вотсон.