Нетаньяху заявив про згортання операції в Газі і перекидання військ до кордону з Ліваном

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив у неділю, що нинішня фаза бойових дій проти ХАМАС у Секторі Газа згортається, створюючи умови для перекидання більшої кількості військ до північного кордону, щоб протистояти ліванському угрупованню Хезболла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Ізраїльський лідер у тривалому телеінтерв'ю сказав, що, хоча армія близька до завершення поточного наземного наступу на місто Рафах на півдні Гази, це не означає, що війна проти ХАМАС закінчилася. Але в Газі, за його словами, знадобиться менше військ, що звільнить сили для боротьби з Хезболлою.

"У нас буде можливість перекинути частину наших сил на північ, і ми це зробимо. Перш за все, для оборони", - сказав він, додавши, що також для того, аби дозволити десяткам тисяч переміщених ізраїльтян повернутися додому.

Нетаньяху сказав, що сподівається на дипломатичне вирішення кризи, але пообіцяв розв'язати проблему "іншим способом", якщо це необхідно. "Ми можемо воювати на кількох фронтах, і ми готові до цього", - сказав він.

Прем'єр Ізраїлю заявив, що наступ в Газі згортається, але Ізраїлю доведеться продовжувати удари, спрямовані на запобігання перегрупуванню ХАМАС.

Загроза наступу

Після початку війни у Секторі Газа обстріли території Ізраїлю з боку Хезболли, визнаної терористичною організацією урядами низки країн, в тому числі Європейського Союзу, почастішали. У відповідь Ізраїль завдає ударів по об'єктах організації у Лівані.

11 червня авіація Ізраїлю завдала чергового такого удару. За кілька днів Хезболла випустила понад 100 ракет по території Ізраїлю.

21-22 червня ізраїльська авіація завдала ударів по об'єктах організації в чотирьох районах на півдні Лівану.

Ізраїльські офіційні особи погрожували військовим наступом на Ліван, якщо не буде досягнуто результатів переговорів щодо відтіснення Хезболли від кордону. Буквально кілька днів тому армія Ізраїлю заявила, що схвалила план наступу на Ліван, хоча США намагаються запобігти переростанню транскордонних атак у повномасштабну війну.

Представники США намагаються знайти дипломатичне вирішення конфлікту. Очікується, що це питання постане цього тижня на зустрічі міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Вашингтоні.

За даними CNN, високопоставлені чиновники США запевнили Ізраїль у підтримці в разі розгортання повномасштабної війни з Хезболлою.

Водночас старший радник президента США Джо Байдена Амос Хохштайн у вівторок в Бейруті заявив, що США навряд чи зможуть допомогти Ізраїлю захиститися від ширшої війни з Хезболлою, так само як вони допомогли Ізраїлю відбити іранський шквал ракет і безпілотників у квітні. За його словами, важче відбиватися від ракет меншої дальності, які Хезболла регулярно пускає через кордон з Ізраїлем.

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів генерал ВПС США К. К. Браун заявив, що військовий наступ Ізраїлю на Ліван загрожує відповіддю з боку Ірану, який може стати на захист Хезболли, спровокувавши розширення війни, що може поставити під загрозу сили США в регіоні.