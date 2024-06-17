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Ізраїль оголосив щоденні тактичні паузи у бойових діях
10:06 17.06.2024 |
Армія оборони Ізраїлю запроваджує щоденні тактичні паузи у військових діях у районах на півдні Сектора Гази задля забезпечення доставки гуманітарної допомоги палестинцям. Інформація про це поширена у неділю, 16 червня.
За словами речника Армії оборони, пауза триватиме щодня із 08:00 до 19:00 за місцевим часом на дорозі, яка веде від КПП "Керем-Шалом" до дороги Салах ед Дін, а потім на північ у напрямку району Хан-Юніса.
Це додатковий крок у зусиллях із надання гуманітарної допомоги, які здійснюються із початку війни, наголосилв представник ізраїльської армії. Рішення про запровадження пауз ухвалено після консультацій з ООН та іншими міжнародними організаціями.
7 жовтня 2023 року терористи ХАМАСу, які контролювали Сектор Гази, напали на Ізраїль, вбили близько 1200 людей та захопили 250 заручників, сотня з яких досі утримується у Секторі Гази. Ізраїль у відповідь оголосив ХАМАСу війну до "повного знищення терористів". У ході військової операції в Секторі Гази загинули понад 37,5 тисячі палестинців, заявляють тамтешні медичні служби - цю інформацію неможливо підтвердити з незалежних джерел, однак Ізраїль наражається на міжнародну критику щодо гуманітарної ситуації у Секторі Гази.
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